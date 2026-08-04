Alece inicia 2º semestre com mudanças na campanha eleitoral e Orçamento do próximo Governo no radar

Os deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) iniciam, nesta terça-feira (4), os trabalhos do segundo semestre no Plenário 13 de maio. A retomada das sessões ocorre em meio ao início da campanha eleitoral, o que deve mudar a rotina de votações na Casa, além das articulações para aprovar o orçamento do próximo.

O retorno oficial está programado para a primeira terça-feira do mês após o encerramento do recesso parlamentar. A pausa iniciou em 17 de julho e terminou em 31 de julho.

O reinício dos trabalhos legislativos acontece a poucos dias do início da campanha eleitoral, marcado para 16 de agosto. O período é decisivo para a Casa, já que a maioria dos parlamentares busca a reeleição ou disputa outros cargos no pleito.

Com isso, a Mesa Diretora da Alece já pensa em alterar a rotina de votações no Plenário 13 de Maio, diante do do desafio de quórum previsto para esse período.

Como mostrou o PontoPoder, até 6 de maio, a Assembleia não estava colocando projetos ou mensagens do Governo para votação às quartas-feiras, dia da semana exclusivamente presencial. A medida tinha relação com o desafio de reunir o número mínimo de 16 deputados no plenário.

À época, o próprio presidente da Alece, o deputado estadual Romeu Aldigueri (PSB), sinalizou a necessidade de ajustar o cronograma de votações do Legislativo diante da agenda que os parlamentares devem empreender na campanha.

“Obviamente, no segundo semestre, dentro do período eleitoral, isso é normal que a gente faça o caso de onde semana sim, semana não, as votações, tendo em vista as próprias campanhas eleitorais dos candidatos” Romeu Aldigueri Presidente da Alece

O parlamentar apontou, ainda, que as alterações devem ser fechadas próximas ao período eleitoral, em acordo com a Mesa Diretora e o Colégio de Líderes da Alece. Após essa articulação, uma portaria deve oficializar as novidades.

Orçamento 2027

Além da agenda própria do Legislativo, a Alece tem a missão prioritária de debater e validar o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para 2027, o primeiro ano do mandato do governador que será eleito. Em geral, a ratificação da proposta fecha a última sessão da Assembleia antes dos parlamentares encerrarem os trabalhos.

O PLOA deverá chegar ao Poder Legislativo estadual somente em meados de outubro. A partir do início da tramitação, a mensagem é encaminhada à análise das comissões técnicas até seguir para aprovação no plenário, recebendo emendas dos parlamentares nesse processo.

No final do primeiro semestre, os deputados já aprovaram o Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) para 2027. A proposição elenca prioridades da máquina pública estadual e serve como base para o PLOA.

Para o próximo ano, a peça prevê um crescimento de 6% na receita tributária do Estado, enquanto os investimentos devem registrar redução de 13%.

Veja os principais destaques da LDO 2027:

Receita tributária = R$ 20,6 bilhões (alta de 6% em relação a 2026)

= R$ 20,6 bilhões (alta de 6% em relação a 2026) Despesas = R$ 45,9 bilhões (alta de 13,6% em relação a 2026)

= R$ 45,9 bilhões (alta de 13,6% em relação a 2026) Investimentos = R$ 3,9 bilhões (queda de 13,3% em relação a 2026)

Única pendência

Como mostrou o PontoPoder, apenas uma das 64 mensagens enviadas pelo Governo Elmano de Freitas no 1º semestre de 2026 ainda não foi aprovada. Trata-se da regulamentação da prática dos esportes náuticos Kitesurf e Wingfoil no Ceará, proposição travada na Alece desde 9 de março.

A matéria está parada na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) após a solicitação de deputados e representantes da categoria para aperfeiçoar o texto, principalmente nos requisitos de credenciamento e possíveis sanções, que vão de multas a apreensão de equipamentos.

A perspectiva do Governo é destravar a pauta a partir do retorno dos trabalhos após o recesso parlamentar. Esse processo inclui uma audiência pública para debater a nova regulamentação, programada para o dia 10 de agosto, às 14h.