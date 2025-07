Alece antecipa recesso para sessões e semana será voltada para balanço das comissões técnicas

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) antecipou, em 7 dias, o início do recesso parlamentar e não deve realizar mais sessões plenárias neste mês. Inicialmente, a pausa estava prevista para começar em 18 de julho, mas a programação desta semana inclui apenas reuniões das comissões técnicas.

A decisão foi confirmada na última quinta-feira (10), quando foi realizada a última sessão do primeiro semestre. Na ocasião, o Plenário aprovou o Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) para 2026. A proposição era considerada pelos parlamentares como a “última pendência” antes da Casa entrar em recesso.

De acordo com o presidente da Casa, o deputado estadual Romeu Aldigueri (PSB), a medida foi fruto de um acordo entre a Mesa Diretora e os líderes da Alece. A antecipação do recesso chegou a ser colocada em votação no Plenário e foi aprovada por unanimidade pelos parlamentares.

A ideia é que, entre terça e quinta-feira desta semana, as 21 comissões técnicas da Alece apresentem o balanço das atividades do primeiro semestre e a perspectiva de trabalho para os próximos meses de 2025. A divisão por dia segue o seguinte cronograma:

Terça-feira (15/07)

Constituição, Justiça e Redação

Orçamento, Finanças e Tributação

Fiscalização e Controle

Defesa do Consumidor

Trabalho, Administração e Serviço Público

Educação

Previdência Social e Saúde

Quarta-feira (16/07)

Agropecuária

Ciência, Tecnologia e Educação Superior

Defesa Social

Direitos Humanos e Cidadania

Viação, Transportes e Desenvolvimento Urbano

Infância e Adolescência

Proteção Social e Combate à Fome

Quinta-feira (17/07)

Juventude

Cultura e Esportes

Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos, Minas e Pesca

Turismo e Serviços

Indústria, Desenvolvimento Econômico e Comércio

Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido

Defesa e Direitos da Mulher

A próxima sessão no Plenário só deve ocorrer em 5 de agosto, a primeira terça-feira após o fim do recesso parlamentar — previsto para 31 de julho. Nesse período, os serviços administrativos e o atendimento ao público seguem em funcionamento, conforme divulgado pela Alece.

BALANÇO DOS TRABALHOS

Ainda na sessão da última quinta-feira, Romeu Aldigueri apresentou um panorama das atividades parlamentares do primeiro semestre e ressaltou a atuação dos deputados. O presidente defendeu que foi um período de “alta produção legislativa”, com um total de 250 sessões, número que inclui as ordinárias, extraordinárias, solenes e especiais, entre outras.

“Merecemos respeito, autonomia e que no parlamento a gente tente, dentro da maneira possível da urbanidade, respeitando a todos e a todas, organizarmos nossos ideais e, se não pudermos fazer de forma consensual, que esse grande Plenário 13 de Maio delibere e a democracia se prevaleça e que todos nós a acolhemos. E é isso que a gente tem feito” Deputado estadual Romeu Aldigueri Presidente da Alece

