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Legislativo Judiciário Executivo

‘Sempre confiei na Justiça’, diz Ciro sobre Justiça validar apoio da federação União Progressista

Com a decisão da Justiça Eleitoral, Roberto Cláudio (União) e Capitão Wagner (União) seguem como candidatos.

Escrito por Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
04 de Agosto de 2026 - 21:15 (Atualizado às 21:27)
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Legenda: A aprovação veio por 4 votos a 2.
Foto: Redes sociais.

O candidato ao Governo do Ceará, Ciro Gomes (PSDB), celebrou a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) de validar apoio da federação União Progressista à sua candidatura, nesta terça-feira (4).

“Eu sempre confiei na Justiça, e, mesmo diante de tantas pressões e interesses políticos, prevaleceram a lei e o bom direito”, escreveu o político na legenda do vídeo publicado em seu Instagram.

Dessa forma, Roberto Cláudio (União) e Capitão Wagner (União) seguem como candidatos a vice-governador e ao senado, respectivamente. A aprovação veio por 4 votos a 2.

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Conforme noticiado pelo Diário do Nordeste, a ação julgada pelo TRE-CE foi apresentada pelos diretórios estaduais das duas legendas. A maioria dos desembargadores decidiu por reconhecer a deliberação da Executiva.

As convenções estaduais individuais de cada partido tinham decidido pelo apoio à candidatura de Elmano de Freitas (PT), argumentando que, por isso, a federação não poderia ter decidido apoiar a candidatura de Ciro Gomes.

"Essa não foi a primeira e certamente não será a última tentativa do governo Elmano e de seus prepotentes aliados de me retirar do processo eleitoral sem enfrentar o voto livre de todos vocês, cearenses. Eles sabem que o Ceará suplica por mudança, por isso tentam impedir que o povo tenha o livre direito de escolher.", disse ainda Ciro Gomes.

O Diário do Nordeste entrou em contato com o governador Elmano de Freitas (PT) e aguarda retorno. Essa matéria será atualizada com a resposta.

Em atualização*

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