PontoPoder
Legislativo Judiciário Executivo

Evandro propõe integração de câmeras privadas ao sistema de videomonitoramento de Fortaleza

Projeto de lei em tramitação na CMFor prevê uso de inteligência artificial e parcerias com condomínios e empresas para ampliar a segurança pública na capital.

Escrito por Bruno Leite bruno.leite@svm.com.br
04 de Agosto de 2026 - 16:52
capa da noticia
Legenda: O projeto de lei também autoriza o uso de inteligência artificial para auxiliar o trabalho da Guarda Municipal Fortaleza (GMF).
Foto: Thiago Gadelha.

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) iniciou, nesta terça-feira (4), a tramitação de um projeto de lei de autoria do Executivo para integrar redes de captação de imagens por câmeras instaladas em condomínios, estabelecimentos comerciais, hospitais, escolas e empresas privadas ao sistema municipal de videomonitoramento. 

A proposta enviada pelo prefeito Evandro Leitão (PT) altera uma lei municipal sancionada em 2022 para instituir modelos de "segurança colaborativa" e estabelecer regras de governança de dados na Política Municipal de Videomonitoramento. 

O projeto de lei também autoriza o uso de tecnologias de inteligência artificial para auxiliar o trabalho da Guarda Municipal Fortaleza (GMF) e reduzir o tempo de resposta a ocorrências.

Para garantir a privacidade dos cidadãos, o texto prevê que o tratamento de dados pessoais deverá seguir a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), com a elaboração de relatórios de impacto e supervisão permanente de um comitê gestor.

Veja também

Imagem da notícia: Ailton Lopes toma posse como vereador na Câmara de Fortaleza

Ailton Lopes toma posse como vereador na Câmara de Fortaleza
Imagem da notícia: Evandro promete PCCs de três categorias e concurso após eleições, em discurso na Câmara de Fortaleza

Evandro promete PCCs de três categorias e concurso após eleições, em discurso na Câmara de Fortaleza

Outro ponto da proposta é a criação do Centro Integrado de Videomonitoramento de Fortaleza (CIVFOR), responsável pela gestão de toda a rede. Ainda nesta terça-feira, a proposta foi enviada para a Comissão Conjunta de Constituição e Orçamento (CCCO). Ao tramitar no colegiado, o vereador Julierme Sena (PL) pediu vistas.

Segundo a justificativa, a iniciativa busca dar respostas eficazes aos "desafios cada vez mais complexos no campo da segurança pública". O gestor também argumenta que "a segurança pública moderna exige soluções integradas, inteligentes e baseadas na cooperação, sem que isso signifique a retirada do protagonismo do Estado". 

De acordo com o executivo, a proposta "fortalece o papel do Município ao permitir que Fortaleza utilize, de forma organizada, transparente e segura, recursos tecnológicos já existentes no território urbano".

A inclusão desses equipamentos de monitoramento privados, segundo o Executivo municipal, ampliaria rede de proteção sem gerar custos desproporcionais aos cofres públicos. 

A iniciativa é semelhante ao Programa Alerta Ceará, implementado pelo Governo do Ceará em junho. O projeto estadual também cria uma rede colaborativa que utiliza imagens captadas por câmeras particulares em residências e empresas para ampliar o sistema de monitoramento da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Instituicões e Partidos/câmara municipal de fortaleza Instituicões e Partidos/Forças de Segurança Instituicões e Partidos/guarda municipal

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

VC Repórter

Colunistas

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar
Imagem da notícia Evandro propõe integração de câmeras privadas ao sistema de videomonitoramento de Fortaleza
PontoPoder

Evandro propõe integração de câmeras privadas ao sistema de videomonitoramento de Fortaleza

Projeto de lei em tramitação na CMFor prevê uso de inteligência artificial e parcerias com condomínios e empresas para ampliar a segurança pública na capital.

Bruno Leite

Há 5 minutos

Imagem da notícia Ailton Lopes toma posse como vereador na Câmara de Fortaleza
PontoPoder

Ailton Lopes toma posse como vereador na Câmara de Fortaleza

Político assume cadeira no Plenário Fausto Arruda após licença requerida pelo titular Gabriel Aguiar.

Bruno Leite

Há 1 hora

Imagem da notícia Por 4 a 2, Justiça Eleitoral valida apoio da federação União Progressista a Ciro Gomes
PontoPoder

Por 4 a 2, Justiça Eleitoral valida apoio da federação União Progressista a Ciro Gomes

Diretórios estaduais do União Brasil e do Progressistas tentaram anular convenção estadual da federação.

Luana Barros

 e 

Igor Cavalcante

Há 1 hora

Imagem da notícia Deputados da Alece terão sessões deliberativas apenas às terças-feiras durante período eleitoral
PontoPoder

Deputados da Alece terão sessões deliberativas apenas às terças-feiras durante período eleitoral

A proposta ainda precisa ser votada pela Mesa Diretora da Casa.

Milenna Murta* e Marcos Moreira

04 de Agosto de 2026

Imagem da notícia Regulamentação de Kitesurf é único projeto que Elmano ainda não conseguiu aprovar na Alece em 2026
PontoPoder

Regulamentação de Kitesurf é único projeto que Elmano ainda não conseguiu aprovar na Alece em 2026

Proposta está travada há quatro meses na Assembleia Legislativa do Ceará após pedido de representantes do setor e deputados.

Marcos Moreira

04 de Agosto de 2026

Imagem da notícia Alece inicia 2º semestre com mudanças na campanha eleitoral e Orçamento do próximo Governo no radar
PontoPoder

Alece inicia 2º semestre com mudanças na campanha eleitoral e Orçamento do próximo Governo no radar

Legislativo tem o desafio de conseguir quórum para votações em meio à campanha eleitoral.

Marcos Moreira

04 de Agosto de 2026

Imagem da notícia TRE-CE ordena retirada de post de Capitão Wagner por propaganda antecipada e uso de IA sem rotulagem
PontoPoder

TRE-CE ordena retirada de post de Capitão Wagner por propaganda antecipada e uso de IA sem rotulagem

A ação foi ajuizada pela Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV).

Ingrid Campos

03 de Agosto de 2026

Imagem da notícia Intervenção na Santa Casa de Sobral é ilegal, diz Justiça; Município deve R$ 13 milhões ao hospital
PontoPoder

Intervenção na Santa Casa de Sobral é ilegal, diz Justiça; Município deve R$ 13 milhões ao hospital

As informações foram repassadas pela Santa Casa de Sobral à imprensa, já que os dois processos são sigilosos.

Ingrid Campos

03 de Agosto de 2026

Imagem da notícia Evandro promete PCCs de três categorias e concurso após eleições, em discurso na Câmara de Fortaleza
PontoPoder

Evandro promete PCCs de três categorias e concurso após eleições, em discurso na Câmara de Fortaleza

O prefeito também reforçou entregas nas Pastas de meio ambiente e assistência social até o final do ano.

Bruno Leite e Milenna Murta*

03 de Agosto de 2026

Imagem da notícia Evandro fala sobre candidatura de Gabriella Aguiar como vice de Elmano: 'Não muda nada'
PontoPoder

Evandro fala sobre candidatura de Gabriella Aguiar como vice de Elmano: 'Não muda nada'

A vice-prefeita de Fortaleza foi anunciada como companheira de chapa de Elmano de Freitas para as eleições de 2026.

Bruno Leite

 e 

Luana Barros

03 de Agosto de 2026