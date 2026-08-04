Quem é Pedro Brito, candidato ao Governo do Ceará pelo Novo

O partido Novo anunciou, na noite desta terça-feira (4), o advogado Pedro Brito como candidato ao Governo do Ceará. O político reforça a lista de candidatos da oposição e tem como principal fiador da candidatura o candidato a vice-presidente da República, Eduardo Girão (Novo). Brito compõe a chapa ao lado de Vera Lúcia, empresária do setor de turismo.

O candidato ao Palácio da Abolição vai para a segunda disputa eleitoral. Em 2024, Pedro Pinheiro Brito concorreu a uma vaga de vereador de Fortaleza, também pelo partido Novo, e obteve 143 votos, valor insuficiente para garantir uma vaga na Casa.

O político também é vice-presidente estadual do Novo no Ceará. Durante a convenção partidária, Brito destacou o alinhamento com Eduardo Girão. "O alinhamento que eu tenho com o senador é de 100%. Vamos defender o mesmo projeto para o Ceará", afirmou.

"Em cada cidade, em cada macrorregião, as reclamações são as mesmas: favorecimento político em torno de sabotagem na saúde pública e na segurança pública. Isso é uma compra de voto que, ainda que não seja com dinheiro, é com a paz do cidadão de bem, é com a família dele, com o bem-estar da família dele" Pedro Brito Candidato ao Governo do Ceará pelo Novo

Pedro integrou duas gestões do Conselho Jovem da OAB/CE, entre os anos de 2019 e 2024.