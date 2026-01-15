Lula sanciona Orçamento para o ano de 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou a Lei Orçamentária Anual (LOA), que fixa o montante em R$ 6,5 trilhões para o ano de 2026.

O documento foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) nesta quarta-feira (14) e contou com vetos pontuais a dispositivos que, juntos, somam cerca de R$ 400 milhões.

A quantia havia sido reservada pelo Congresso Nacional em dezembro de 2025, período de aprovação da sanção pelo Parlamento, para inflar emendas.

A justificativa dada pelo Palácio do Planalto para realizar o veto foi declarada em nota. "Tais dispositivos haviam sido inseridos durante a tramitação do texto no Congresso Nacional e estavam em desacordo com a Lei Complementar nº 210/2024", diz o texto.

Um superávit em torno de R$ 34 milhões é estimado para a peça orçamentária no ano de 2026. Além disso, o Legislativo promoveu cortes em montantes destinados a programas sociais do Governo Federal.

Mais de R$ 11 bilhões vetados

Além dos R$ 400 milhões, cerca de R$ 11 bilhões também foram incorporados como Resultado Primário 2 (RP2), chamadas de despesas discricionárias, e tinham a mesma finalidade do montante vetado.

Conforme a Casa Civil, R$ 7,7 bilhões deste valor serão remanejados para programas sociais previstos na proposta original do Orçamento, mas que foram alteradas no Congresso. Os demais R$ 3,3 bilhões devem permanecer bloqueados para cumprir o arcabouço fiscal.

O Orçamento oficial aprovado prevê um montante de quase R$ 50 bilhões para emendas parlamentares.

Despesas para programas sociais

Para garantir os pagamentos dos programas sociais, como o Auxílio Gás e o Pé-de-Meia, o Governo prevê a recuperação dos destinos de recursos. Confira como passa a ficar as determinações: