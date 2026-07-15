Pesquisa Quaest: Lula tem 40% de intenção de voto no 1º turno, e Flávio, 28%

O presidente da República e pré-candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), aparece com 40% das intenções de votos para o primeiro turno das eleições de 2026, enquanto o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL, tem 28%, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (15).

No cenário apresentado, Lula ampliou para 12 pontos percentuais a diferença em relação a Flávio. Na pesquisa anterior, divulgada no dia 10 de junho, a vantagem era de dez pontos.

Indecisos somam 11% das respostas à pesquisa, seguido pelos Brancos e Nulos, que fecharam com 8 pontos percentuais.

Veja a intenção de voto no 1º turno:

Lula (PT) - 40%

- 40% Flávio (PL) - 28%

- 28% Ronaldo Caiado (PSD) - 4%

4% Renan Santos (Missão) - 3%

- 3% Romeu Zema (Novo) - 2%

2% Cabo Daciolo (Mobiliza) - 2%

- 2% Augusto Cury (Avante) - 1%

1% Joaquim Barbosa (DC) - ​ 1%

​ 1% Samara Martins (UP) -​ 1%

Os pré-candidatos Edmilson Costa (PCB), Heró Bezerra (PTRB) e Hertz Dias (PSTU) não pontuaram.

Legenda: Cenários de 1º turno da Quaest. Foto: Reprodução/Quaest.

Segundo turno

Legenda: Cenários de 2º turno da Quaest. Foto: Reprodução/Quaest.

A pesquisa também apontou que, em um eventual segundo turno disputado entre Lula e Flávio, o petista tem uma vantagem de oito pontos percentuais, registrando 45% das intenções de voto, contra 37% do senador. No levantamento anterior, a diferença era de seis pontos, com Lula chegando a 44%, e Flávio a 38%.

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Nesse cenário, 14% dos eleitores têm a intenção de votar em Branco, em Nulo ou não votar. Já 4% ainda estão indecisos.

O levantamento foi realizado entre os dias 10 e 13 de julho e ouviu 2.004 eleitores a partir dos 16 anos, possuindo uma margem de erro de dois pontos percentuais. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07181/2026.