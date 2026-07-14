CBF traça planejamento para Seleção Brasileira Feminina para 2027; Veja cronograma

Brasil será sede da Copa do Mundo em 2027, com Fortaleza recebendo jogos do mundial

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
14 de Julho de 2026 - 21:26 (Atualizado às 21:52)
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Legenda: Seleção Brasileira Feminina durante jogo amistoso na Arena Castelão.
Foto: Staff Images/CBF
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A CBF realizou na tarde desta terça-feira (14), uma reunião de planejamento para o ciclo da Seleção Brasileira Feminina para 2027.

No âmbito do Departamento de Seleções Femininas, o técnico da Seleção Feminina principal, Arthur Elias, mostrou o planejamento estruturado para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil. Fortaleza será uma das sedes e receberá jogos do mundial.

Cronograma

A preparação prevê quatro Datas FIFA entre outubro de 2026 e abril de 2027, com amistosos estratégicos diante de adversários de alto nível, incluindo confrontos já previstos contra o Japão, no fim deste ano, além de outras seleções a serem definidas.

O cronograma contempla ainda a convocação da equipe em maio de 2027, um período de preparação na Granja Comary entre 1º e 12 de junho, o último amistoso antes do Mundial no dia 13 de junho, a chegada ao Base Camp em 14 de junho e a estreia na competição em 24 de junho (datas a serem confirmadas). 

O trabalho está baseado em pilares que unem identidade, modelo de jogo e plano de jogo, buscando formar uma equipe competitiva e preparada para aproveitar o fator casa na busca pela primeira estrela na camisa feminina.

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