Fifa abre cadastro para ingressos da Copa do Mundo Feminina de 2027; veja como participar

A Fifa iniciou o cadastro para quem estiver interessado nos ingressos da Copa do Mundo Feminina de 2027. Registrar o interesse é uma das etapas do processo mas não garante a compra dos bilhetes, de acordo com a entidade. O evento será realizado no Brasil entre os dias 24 de junho e 25 de julho.

É preciso realizar um cadastro com e-mail e algumas informações como data de nascimento e país. Assim, a entidade poderá informar sobre os passos para a compra dos ingressos, datas de venda e outros detalhes sobre o evento. Basta clicar aqui para realizar o cadastro.

A competição terá pela primeira vez a participação de 32 seleções. Também é a primeira vez que a América do Sul recebe a competição. Oito cidades-sede vão receber as partidas: Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Fortaleza.

A capital cearense receberá seis partidas do Mundial de 2027 e pleiteia o jogo de abertura. Em junho deste ano, a Seleção Brasileira realizou um dos jogos na Data Fifa contra os Estados Unidos na Arena Castelão. Mais de 55 mil pessoas lotaram o estádio, maior público em amistosos da Seleção no país.