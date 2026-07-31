Paulo Autuori não vence o Palmeiras há 21 anos; veja retrospecto

Comandante possui duas vitórias em 13 jogos contra o rival deste domingo (2)

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
31 de Julho de 2026 - 11:36 (Atualizado às 12:38)
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Legenda: Paulo Autuori em apresentação pelo Fortaleza
Foto: Mateus Lotif/Fortaleza

Paulo Autuori chega ao Fortaleza com uma missão importante logo em sua estreia no comando técnico. O primeiro desafio será diante do Palmeiras, neste domingo (2), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

O treinador tenta encerrar um longo jejum diante do clube paulista. A última vitória sobre o Palmeiras aconteceu em maio de 2005, quando comandava o São Paulo e venceu por 2 a 0. Naquela temporada, Autuori conduziu o Tricolor aos títulos da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes.

Desde então, foram oito confrontos contra o Verdão, com cinco derrotas e três empates.

Ao longo da carreira, o comandante enfrentou o Palmeiras comandando oito equipes diferentes: Sporting Cristal (PER), Botafogo, Santos, Cruzeiro, São Paulo, Athletico-PR, Grêmio e, agora, terá a oportunidade de ampliar essa lista pelo Leão do Pici.

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No retrospecto geral, o Autuori disputou 13 partidas contra o Alviverde. Foram duas vitórias, cinco empates e seis derrotas.

Confrontos de Paulo Autuori contra o Palmeiras:

  • Brasileirão 1995: Palmeiras 2 x 1 Botafogo
  • Brasileirão 1997: Flamengo 0 x 0 Palmeiras
  • Brasileirão 1999: Palmeiras 1 x 1 Santos
  • Libertadores 2005: Palmeiras 0 x 1 São Paulo
  • Libertadores 2005: São Paulo 2 x 0 Palmeiras
  • Brasileirão 2005: São Paulo 3 x 3 Palmeiras
  • Brasileirão 2005: Palmeiras 2 x 1 São Paulo
  • Brasileirão 2009: Palmeiras 1 x 1 Grêmio
  • Brasileirão 2016: Palmeiras 4 x 0 Athletico-PR
  • Brasileirão 2016: Athletico-PR 0 x 1 Palmeiras
  • Brasileirão 2020: Palmeiras 3 x 0 Athletico-PR
  • Brasileirão 2023: Cruzeiro 1 x 1 Palmeiras
  • Libertadores 2025: Palmeiras 6 x 0 Sporting Cristal
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