Pedro Martins projeta acordo do Fortaleza para o fim do transfer ban: 'estou otimista'

O CEO explicou a situação envolvendo o Estudiantes, da Argentina

Escrito por Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
30 de Julho de 2026 - 15:10 (Atualizado às 15:11)
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Legenda: Pedro Martins é o atual CEO do Fortaleza
Foto: Fernanda Alves / SVM

O Fortaleza tem negociação em andamento com o Estudiantes, da Argentina, para regularizar as pendências financeiras e encerrar a punição do transfer ban da Fifa, que impede a inscrição de novos jogadores. A situação foi detalhada pelo CEO Pedro Martins em coletiva nesta quinta (30).

"O foco e a prioridade da gestão financeira do clube tem sido o pagamento de salário e direitos de imagem dos funcionários. O clube está tentando respeitar e não deixar que atrase. Em algumas outras situações, a gente tá tentando antecipar o problema para não deixar que ele apareça e não se torne um transfer ban. Com outras, a gente conseguiu, mas essa (do Mancuso) não foi possível. Nesse exato momento, estamos negociando, tentando um novo acordo para tirar isso. Estou otimista, acho que será possível, mas é preciso que todos saibam que estamos tentando antecipar para que não chegue nessa situação de trava de registrar jogadores. Estamos tentando fazer e, nem sempre, é possível. Tudo é resolvido de forma mais rápida quando tem dinheiro", declarou.

O clube recebeu a punição na última sexta-feira (24) pelo atraso no pagamento de uma parcela da aquisição do lateral-esquerdo argentino Eros Mancuso junto ao Estudiantes. A operação foi em 2024 com pagamento parcelado, e o montante faltante foi de US$ 615 mil (cerca de R$ 3,6 milhões). A atual diretoria tenta evitar impactos do clube na atual janela de transferências, que está aberta até 11 de setembro.

Mancuso assinou contrato com o Fortaleza até o dia 10 de agosto de 2028, com o Leão adquirindo 70% dos direitos econômicos. O atleta de 27 anos participou de 62 jogos, com dois gols e seis assistências. Em janeiro de 2026, foi emprestado ao próprio Estudiantes até o fim desta temporada.

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