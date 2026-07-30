Pedro Martins projeta acordo do Fortaleza para o fim do transfer ban: 'estou otimista'

O Fortaleza tem negociação em andamento com o Estudiantes, da Argentina, para regularizar as pendências financeiras e encerrar a punição do transfer ban da Fifa, que impede a inscrição de novos jogadores. A situação foi detalhada pelo CEO Pedro Martins em coletiva nesta quinta (30).

"O foco e a prioridade da gestão financeira do clube tem sido o pagamento de salário e direitos de imagem dos funcionários. O clube está tentando respeitar e não deixar que atrase. Em algumas outras situações, a gente tá tentando antecipar o problema para não deixar que ele apareça e não se torne um transfer ban. Com outras, a gente conseguiu, mas essa (do Mancuso) não foi possível. Nesse exato momento, estamos negociando, tentando um novo acordo para tirar isso. Estou otimista, acho que será possível, mas é preciso que todos saibam que estamos tentando antecipar para que não chegue nessa situação de trava de registrar jogadores. Estamos tentando fazer e, nem sempre, é possível. Tudo é resolvido de forma mais rápida quando tem dinheiro", declarou.

O clube recebeu a punição na última sexta-feira (24) pelo atraso no pagamento de uma parcela da aquisição do lateral-esquerdo argentino Eros Mancuso junto ao Estudiantes. A operação foi em 2024 com pagamento parcelado, e o montante faltante foi de US$ 615 mil (cerca de R$ 3,6 milhões). A atual diretoria tenta evitar impactos do clube na atual janela de transferências, que está aberta até 11 de setembro.