Eros Mancuso é anunciado pelo Estudiantes; Fortaleza se despede do lateral

Jogador argentino de 26 anos está sendo emprestado pelo Fortaleza para o Estudiantes

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Eros Mancuso, novo reforço do Estudiantes
Foto: Estudiantes

O lateral-direito Eros Mancuso foi anunciado oficialmente como o novo reforço do Estudiantes para a temporada 2026. O jogador argentino de 26 anos está sendo emprestado pelo Fortaleza para o Estudiantes até o fim do ano.

Mancuso retorna ao clube que defendeu antes de acertar com o Fortaleza, na temporada 2024. Ele é identificado com o Estudiantes e seu retorno agradou à torcida do time argentino, que comemorou o acerto através de comentários nas redes sociais.

“Eros Mancuso está de volta para casa! O defensor chega por empréstimo do Fortaleza, no Brasil, por uma temporada, tornando-se a segunda contratação do Estudiantes. Vamos renovar nossos sonhos com essas cores, Mancu”, disse o clube no Instagram.

LEIA A NOTA DO FORTALEZA

O Fortaleza Esporte Clube comunica o acordo de empréstimo do lateral-direito Eros Mancuso ao Club Estudiantes de La Plata até o final de 2026.

O atleta atuou em 62 partidas, marcou dois gols e deu seis assistências entre as duas temporadas em que defendeu o Manto Tricolor. Além disso, participou da campanha de quarto lugar no Brasileirão de 2024.

O Leão do Pici deseja sucesso ao atleta no seu próximo desafio.

