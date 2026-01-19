Fortaleza empresta Eros Mancuso ao Estudiantes; clube terá compensação financeira

O lateral Eros Mancuso será emprestado ao Estudiantes. O Diário do Nordeste apurou que o negócio prevê uma compensação de U$ 200 mil dólares, aproximadamente R$ 1.075.880, ao Fortaleza. O jogador de 26 anos está no Tricolor do Pici desde 2024, vindo do time argentino.

Ao todo, foram 61 partidas vestindo a camisa Tricolor, com dois gols marcadas e sete assistências. O atleta fez duas partidas pelo Campeonato Cearense deste ano, mas sentiu um desconforto na posterior da coxa esquerda e está em recuperação.

O jogador já defendeu as cores do Estudiantes. Antes de chegar ao Fortaleza, vestiu a camisa do time argentino entre 2022 e 2024. Formado na base do Boca Juniors, ele vai para a segunda passagem na equipe comandada por Eduardo Domínguez.

Em 2026, o clube de La Plata vai disputar Libertadores, Copa da Liga, Campeonato Argentino, Copa Argentina, Supercopa Argentina e Supercopa Internacional.