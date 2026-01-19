Diário do Nordeste
Marcelo Paz detalha negociações entre Corinthians e Fortaleza por João Ricardo; veja

Marcelo Paz afirmou que empréstimo foi pedido por Dorival Júnior e destacou impacto financeiro da Série B na decisão do Fortaleza

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: João Ricardo, goleiro do Fortaleza, que enfrenta o Colo-Colo na Libertadores nesta quinta (10)
Foto: Thiago Gadelha/SVM

Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians e ex-presidente do Fortaleza, revelou detalhes das negociações pela contratação do goleiro João Ricardo. O goleiro do Leão do Pici está sendo emprestado ao time paulista até o fim da temporada 2026.

Ele está no final de um tratamento e só poderá vir se tiver toda a aprovação clínica. Existe o entendimento. O Fortaleza, por ter caído para a Série B, tem que girar os seus jogadores, e aí o João Ricardo talvez ficasse um pouco pesado lá na folha e a gente encontrou essa oportunidade, dele deve vir para cá dentro dessa condição”, disse Paz à TNT Sports.

Foto de Marcelo Paz e João Ricardo no Fortaleza
Legenda: Marcelo Paz e João Ricardo no Fortaleza
Foto: Karim Georges / Fortaleza EC

O dirigente revelou à TNT Sports, antes da partida contra o São Paulo, no último domingo (18), que a contratação de João Ricardo foi um pedido do técnico Dorival Júnior, que já trabalhou com o goleiro quando treinou o Ceará, na temporada 2022.

João Ricardo é um atleta que já trabalhou com o Dorival no Ceará, trabalhou comigo no Fortaleza. O Corinthians tem um grande goleiro titular, que é o Hugo, e tem grandes goleiros jovens. Então, se entende que precisava de um goleiro mais experiente para equilibrar essa posição.
Marcelo Paz
Executivo de futebol do Corinthians

Sem João Ricardo, o Fortaleza conta com três goleiros no seu elenco principal: Brenno, que tem sido o titular da posição, Magrão e Vinícius Silvestre. Helton Leite, que faz parte do elenco, negocia a rescisão de contrato com o Tricolor do Pici.

