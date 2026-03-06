Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (6)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 6 de março de 2026
A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (6) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (6)
CAMPEONATO FRANCÊS
- 14h00 | Nancy x Montpellier | SportyNet
- 16h45 | PSG x Monaco | CazéTV
CAMPEONATO ALEMÃO (SEGUNDA DIVISÃO)
- 14h30 | Schalke 04 x Arminia Bielefeld | Canal GOAT e OneFootball
- 14h30 | Elversberg x Magdeburg | OneFootball
CAMPEONATO SAUDITA
- 16h00 | Al Ahli x Al Ittihad | Canal GOAT, BandSports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)
- 16h00 | Al Hilal x Al Najma | Canal GOAT
CAMPEONATO ALEMÃO
- 16h30 | Bayern de Munique x Borussia Monchengladbach | Canal GOAT, Sportv, Xsports e OneFootball
CAMPEONATO ITALIANO
- 16h45 | Napoli x Torino | ESPN 4 e Disney+
COPA DA INGLATERRA
- 17h00 | Wolverhampton x Liverpool | Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL
- 17h00 | Celta de Vigo x Real Madrid | ESPN e Disney+
CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)
- 17h00 | Preston North End x Oxford United | Disney+
CAMPEONATO PORTUGUÊS
- 17h15 | Famalicão x Arouca | Disney+
CAMPEONATO RORAIMENSE
- 19h00 | Progresso-RR x River-RR | Federação FRF
CAMPEONATO CATARINENSE
- 20h00 | Figueirense x Carlos Renaux | N Sports
- 20h00 | Marcílio Dias x Joinville | N Sports
CAMPEONATO GAÚCHO
- 20h00 | Novo Hamburgo x São Luiz-RS | GZH
CAMPEONATO JAPONÊS
- 02h00 | FC Tokyo x Yokohama F. Marinos | Canal GOAT
