Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (6)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 6 de março de 2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:23)
Jogada
Legenda: Dembelé durante PSG x Aston Villa na Champions League 2024/2025
Foto: Sameer Al-Doumy / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (6) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (6)

CAMPEONATO FRANCÊS

  • 14h00 | Nancy x Montpellier | SportyNet
  • 16h45 | PSG x Monaco | CazéTV

CAMPEONATO ALEMÃO (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 14h30 | Schalke 04 x Arminia Bielefeld | Canal GOAT e OneFootball
  • 14h30 | Elversberg x Magdeburg | OneFootball

CAMPEONATO SAUDITA

  • 16h00 | Al Ahli x Al Ittihad | Canal GOAT, BandSports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)
  • 16h00 | Al Hilal x Al Najma | Canal GOAT

CAMPEONATO ALEMÃO

  • 16h30 | Bayern de Munique x Borussia Monchengladbach | Canal GOAT, Sportv, Xsports e OneFootball

CAMPEONATO ITALIANO

  • 16h45 | Napoli x Torino | ESPN 4 e Disney+

COPA DA INGLATERRA

  • 17h00 | Wolverhampton x Liverpool | Disney+

CAMPEONATO ESPANHOL

  • 17h00 | Celta de Vigo x Real Madrid | ESPN e Disney+

CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 17h00 | Preston North End x Oxford United | Disney+

CAMPEONATO PORTUGUÊS

  • 17h15 | Famalicão x Arouca | Disney+

CAMPEONATO RORAIMENSE

  • 19h00 | Progresso-RR x River-RR | Federação FRF

CAMPEONATO CATARINENSE

  • 20h00 | Figueirense x Carlos Renaux | N Sports
  • 20h00 | Marcílio Dias x Joinville | N Sports

CAMPEONATO GAÚCHO

  • 20h00 | Novo Hamburgo x São Luiz-RS | GZH

CAMPEONATO JAPONÊS

  • 02h00 | FC Tokyo x Yokohama F. Marinos | Canal GOAT
Assuntos Relacionados
Foto de Dembelé durante PSG x Aston Villa na Champions League 2024/2025

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (6)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 6 de março de 2026

Daniel Farias Há 12 minutos
Foto de Brítez, jogador do Fortaleza, e Alano, jogador do Ceará, no Clássico-Rei

Jogada

Quem tem o melhor time no Clássico-Rei? Veja comparativo entre Ceará e Fortaleza

Quem tem o melhor time no Clássico-Rei? Veja comparativo entre Ceará e Fortaleza

Daniel Farias Há 21 minutos
Clássico-Rei final

Jogada

Decisão do Campeonato Cearense terá cobertura multiplataforma do Sistema Verdes Mares

Torcedores podem acompanhar o duelo na televisão, no rádio e em quatro plataformas digitais

Brenno Rebouças Há 2 horas
Breno Lopes

Jogada

Fortaleza arrecada quase R$ 30 milhões com vendas de Breno Lopes, Moisés e Bareiro

Tricolor ainda manteve porcentsgens para vendas futuras dos dois atacantes brasileiros

Brenno Rebouças 05 de Março de 2026
jogadores

Jogada

Boletim da transparência do Fortaleza cita negociações de jogadores e plano de trabalho para 2026

Documento também explica mudanças no Conselho de Administração

André Almeida, Brenno Rebouças, Crisneive Silveira e Fernanda Alves 05 de Março de 2026
O atacante Herrera fez 21 jogos pelo Fortaleza

Jogada

Fortaleza não lucra com venda do atacante Herrera ao Bragantino; veja detalhes

Clube manteve 15% dos direitos econômicos do atleta

Fernanda Alves e André Almeida 05 de Março de 2026