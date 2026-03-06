Magno Alvez exalta joia do Ceará e fala sobre Clássico-Rei: 'jogo que muda uma vida'

O clima que antecede o próximo Clássico-Rei é de extrema expectativa, não apenas pelo título em jogo, mas pelo potencial de transformar carreiras. Para o jovem Melk, a nova promessa do Ceará, o confronto decisivo deste domingo representa muito mais do que uma partida: é a chance real de mudar sua trajetória no futebol, segundo o ídolo do Ceará, Magno Alves.

Em entrevista ao programa Jogada 1º Tempo, Magno Alves disse que pressão e a visibilidade se unem, criando o ambiente perfeito para o surgimento de novos ídolos.