Fortaleza atualiza boletim médico e informa situação de três atletas

Clube detalhou situação dos atletas

Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Legenda: Kuscevic, jogador do Fortaleza
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

Três atletas do Fortaleza não estão disponíveis para o duelo diante do Maracanã. São eles: João Ricardo, Eros Mancuso e Benjamin Kuscevic. O clube divulgou novo boletim médico neste domingo (18).

O goleiro segue em recuperação após cirurgia no ombro direito. Já o lateral Mancuso sentiu um desconforto na posterior da coxa esquerda. Outro no Departamento médico é o zagueiro Kuscevic, que se recupera de uma gastroenterite.

O Tricolor entra em campo às 18h (de Brasília), entra em campo para confronto da quarta rodada do Campeonato Cearense, no Estádio Presidente Vargas. Saiba mais aqui.

