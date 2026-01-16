Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Fortaleza lança 'Glória', uniforme 2 da temporada 2026; veja imagens

Equipe volta a campo no domingo, quando enfrenta o Maracanã

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 21:48)
Jogada
Legenda: Nova camisa do Fortaleza.
Foto: Clayton Saldanha / Fortaleza EC / Volt Sport

O Fortaleza lançou o Glória, uniforme número dois para a temporada 2026 nesta sexta-feira (16). Tricolores do clube participaram da idealização das peças que celebram a relação e o valores que unem o Leão do Pici e sua torcida. A peça custa a partir de R$ 329,99.

A camisa Glória tem como base a cor off white e traz recortes com detalhes em azul, vermelho e dourado. Além disso, a peça tem losangos com referências históricas do clube. Além disso, a gola e os punhos da vestimenta tem acabamento na cor dourada. O uniforme também traz fitas personalizadas. 

É possível adquirir as peças online e nas lojas oficiais do Tricolor do Pici. O material foi desenvolvido pela Volt, fornecedora oficial do clube desde 2023. 

O Fortaleza volta a campo no domingo (18), a partir das 18h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas. A equipe comandada por Thiago Carpini enfrenta o Maracanã em duelo da quarta rodada do Campeonato Cearense.

VEJA IMAGENS:

modelos
Legenda: Novo uniforme do Fortaleza.
Foto: Clayton Saldanha / Fortaleza EC / Volt Sport

camisas
Legenda: Novo uniforme do Fortaleza.
Foto: Clayton Saldanha / Fortaleza EC / Volt Sport

omdelos
Legenda: Novo uniforme do Fortaleza.
Foto: Clayton Saldanha / Fortaleza EC / Volt Sport

modelos
Legenda: Camisa número 2 do Fortaleza para 2026.
Foto: Clayton Saldanha / Fortaleza EC / Volt Sport

