Fortaleza não aproveitará metade dos contratados da última janela; veja lista

O Fortaleza anunciou o empréstimo do volante Pablo Roberto ao Juventude nesta sexta-feira (16). Com contrato até 2028 e apenas cinco partidas, o meio-campo foi cedido sem custos até o fim de 2026. Assim, o clube chega a uma marca: metade dos contratados na última janela não ficará no Pici.

O cenário é reflexo do rebaixamento à Série B, mas também escancara um baixo aproveitamento dos reforços buscados na temporada passada. Vale ressaltar que boa parte do grupo contou com aval do treinador português Renato Paiva, que comandou a equipe naquele período de incorporações, com chancela do então CEO Marcelo Paz.

Assim, o Diário do Nordeste lista todos os nomes e o desfecho de cada contexto. Os 12 contratados no momento anterior, incluindo um retorno de empréstimo, eram: os goleiros Vinicius Silvestre e Helton Leite; o zagueiro Marcelo Benevenuto; o lateral-esquerdo Weverson Costa; os volantes Pierre e Pablo Roberto; os meias Lucas Crispim e Yeison Guzmán; e os atacantes José Herrera, Adam Bareiro e Kayky.

Reforços do Fortaleza na última janela de transferências

GOL - Helton Leite

Legenda: O goleiro Helton Leite não será aproveitado no elenco do Fortaleza em 2026 Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

O goleiro não foi relacionado nos dois primeiros jogos de 2026 sob o comando de Thiago Carpini e segue no rol dos nomes negociáveis no momento. Por isso, a expectativa é de saída nas próximas semanas. O atleta de 35 anos foi contratado junto ao Deportivo La Coruña, da Espanha, por € 300 mil (aproximadamente R$ 1,8 milhão), com contrato até o fim de 2026, e atuou apenas seis vezes.

GOL - Vinícius Silvestre

Legenda: No momento, a tendência é de permanência do goleiro Vinícius Silvestre Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

No momento, o goleiro desponta como reserva imediato de Brenno na posição - principalmente com a lesão e também a saída de João Ricardo para o Corinthians. Com contrato até o fim de 2026, Vinicius Silvestre chegou sem custos após atuar no Portimonense, de Portugal, e soma dois jogos.

ZAG - Benevenuto

Legenda: Benevenuto deixou o Fortaleza e acertou com o Sport Foto: Bruno Oliveira / Fortaleza

Apesar de pertencer ao Fortaleza na época, o zagueiro teve retorno antecipado do empréstimo junto ao Criciúma para defender o clube cearense em 2025 e seguiu para 2026, mas nunca entrou em campo no período. Na verdade, passou boa parte do período se recuperando de uma lesão muscular e agora acertou a rescisão contratual para defender o Sport. O contrato era até o fim da temporada.

ZAG - Lucas Gazal

Legenda: O zagueiro Lucas Gazal foi adquirido pelo Fortaleza junto ao Atlético-GO Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

O zagueiro foi adquirido em definitivo após chegar por empréstimo do Atlético-GO, fechando contrato até 2028. Por conta dos trâmites burocráticos, ainda não ficou à disposição para entrar em campo. Na operação, o clube cearense abriu mão de receber R$ 3,5 milhões do time goiano, em uma venda do zagueiro Alix Vinícius ao Red Bull Bragantino - atleta formado no Pici - e ainda emprestou o atacante Allanzinho para o Dragão. Durante 2025, Lucas Gazal participou de sete jogos pelo Leão.

LAE - Weverson Costa

Legenda: Weverson Costa assinou com o Fortaleza até o fim de 2026 Foto: Fernanda Alves / SVM

O lateral-esquerdo não está mais nos planos do Fortaleza e acerta a saída do clube. Em 2026, não foi utilizado pelo técnico Thiago Carpini diante do Ferroviário e Quixadá. Com contrato até o fim da temporada, chegou após atuar pelo FC Arouca, de Portugal, e agora negocia com o Gil Vicente-POR. No total, o defensor acumula apenas quatro partidas nesse período que ficou na equipe cearense.

VOL - Pierre

Legenda: O volante Pierre se firmou como titular do Fortaleza Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

O volante foi adquirido em definitivo junto ao Tombense-MG e assinou contrato até 2029. O investimento foi de cerca de R$ 4 milhões por 70% dos direitos econômicos. Tido como um dos pilares da equipe para a Série B de 2026, participou dos 90 minutos contra Ferroviário e Quixadá pelo Estadual, formando dupla no meio-campo com Lucas Sasha. Em 2025, acumulou 13 partidas.

VOL - Pablo Roberto

Legenda: O volante Pablo Roberto foi emprestado ao Juventude até o fim de 2026 Foto: divulgação / Juventude

O volante foi emprestado ao Juventude até o fim da temporada. Com contrato até 2028 no Fortaleza, deixou o clube sem entrar em campo em 2026 e com cinco jogos em 2025. Na época, teve os direitos econômicos adquiridos do Casa Pia, de Portugal, por € 1 milhão (cerca de R$ 6,3 milhões).

MEI - Yeison Guzmán

Legenda: O meia colombiano Guzmán foi emprestado ao América de Cali-COL Foto: divulgação / América de Cali

O meia foi emprestado ao América de Cali, da Colômbia, até o fim da temporada, com opção de compra. Com contrato até 2027 no Fortaleza, deixou o clube sem atuar em 2026 e com cinco jogos em 2025. A chegada custou US$ 1,1 milhão (cerca de R$ 6,9 milhões) com o Torpedo, da Rússia.

MEI - Lucas Crispim

Legenda: O meia Lucas Crispim foi titular nos primeiros jogos do Fortaleza em 2026 Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

O meia foi titular nas partidas contra Ferroviário e Quixadá, atuando no meio-campo e na lateral-esquerda. A tendência é que permaneça no elenco para os desafios da temporada. Após passagem entre 2021 e 2023, acertou o retorno em 2025, com um contrato até o fim de 2026, quando deixou o Buriram United, da Tailândia. No último ano, foi utilizado em 10 jogos no Fortaleza.

ATA - Adam Bareiro

Legenda: Adam Bareiro marcou sete gols em 23 jogos pelo Fortaleza em 2025 Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

O centroavante paraguaio iniciou a temporada como titular do Fortaleza. Apesar do interesse do mercado, o clube trabalha para a manutenção do atleta ao longo da temporada. Com contrato até 2027, foi adquirido junto ao River Plate-ARG por US$ 1,8 milhão (aproximadamente R$ 9,7 milhões). Em 2025, se firmou na reta final da Série A e disputou 23 jogos pelo Leão, com sete gols marcados.

ATA - José Herrera

Legenda: Herrera foi um dos reforços anunciados pelo Fortaleza ao longo da temporada 2025 Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

O atacante argentino foi negociado em definitivo com o Red Bull Bragantino. Os clubes ainda não oficializaram a operação, mas o acordo envolve R$ 25 milhões e o empréstimo de um atleta para o Fortaleza - por isso, o jovem de 22 anos não atuará em 2026. Vale ressaltar que o clube cearense ficará com um valor mínimo desse montante, uma vez que necessitou de um fundo de investimento para comprá-lo em 2025, quando anunciou aquisição por US$ 2,4 milhões (cerca de 13 milhões) do Argentinos Juniors-ARG. O contrato era até junho de 2030 no Leão, onde teve 21 jogos e dois gols.

ATA - Kayke

Legenda: Kayke marcou o primeiro gol com a camisa do Fortaleza Foto: Kid Júnior / SVM

No momento, o atacante é o reserva imediato de Adam Bareiro. Com 19 anos, fez o primeiro gol pelo Fortaleza na goleada contra o Quixadá por 4 a 0, quando acertou belo cabeceio. Sem espaço em 2025, espera mais oportunidades agora sob o comando de Thiago Carpini. O vínculo com o time cearense é por empréstimo até junho de 2026 com o Botafogo. No último ano, jogou só duas vezes.