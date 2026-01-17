Fortaleza e Helton Leite negociam rescisão de contrato; goleiro é alvo do Sport

O goleiro Helton Leite deve ser mais um jogador a sair do Fortaleza neste início de temporada. O Diário do Nordeste apurou que o Leão do Pici negocia a rescisão do contrato do atleta de 35 anos, que deve ficar livre no mercado nos próximos dias.

Um dos clubes interessados em contratar o goleiro é o Sport, que em 2026 também disputará a Série B. O staff de Helton Leite foi consultado pelo time pernambucano, mas até o momento não recebeu nenhuma proposta oficial.

Esta é mais uma saída motivada pela busca do Fortaleza em reduzir a sua folha salarial para a temporada 2026. Essa busca acontece por conta da redução significativa do orçamento do clube após o rebaixamento para a Série B do Brasileirão.

Contratado em 2025, Helton Leite não vem sendo aproveitado pelo novo técnico do Fortaleza, Thiago Carpini, e não ficou nem no banco nas duas partidas que o Leão fez até aqui no ano, contra Ferroviário e contra Quixadá.

Helton somou apenas seis jogos disputados com a camisa tricolor, todos eles na temporada 2025. Com a saída, o Fortaleza conta com três goleiros no seu elenco profissional: Brenno, Vinícius Silvestre e Magrão. João Ricardo foi negociado com o Corinthians.