Fortaleza x Maracanã: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Equipes se enfrentam neste domingo (18), no estádio Presidente Vargas

Escrito por
Fernanda Alves producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:48)
Jogada
Legenda: Lucca Prior, Pochettino e Kayke comemoram gol do Fortaleza
Foto: Kid Júnior/SVM
Depois da goleada contra o Quixadá por 4 a 0, o Fortaleza chega embalado para enfrentar o Maracanã neste domingo (18), às 18h, no Estádio Presidente Vargas. O Fortaleza quer vencer e assumir a liderança do grupo A, garantindo a classificação para a segunda fase. Já o Maracanã não tem mais chances de classificação. A equipe foi derrotada nas três partidas que fez no Cearense e vai para o quadrangular do descenso, disputar a permanência na elite estadual.

ONDE ASSISTIR?

A partida será transmitida pela TV Verdes Mares. O Diário do Nordeste fará o Tempo Real e a Verdinha fará a transmissão ao vivo pela 92.5 e no YouTube do Jogada, no @jogadasvm.

COMO CHEGA O FORTALEZA?

Thiago Carpini teve dois dias de preparação após a goleada contra o Quixadá. O treinador segue fazendo testes e observando as correções necessárias no Fortaleza. Para o duelo, é esperado uma equipe mista, com nomes que ele inseriu no jogo passado como substituição.
Pochettino em ação pelo Fortaleza
Legenda: Pochettino foi decisivo com dois gols contra o Quixadá
Foto: Kid Júnior / SVM
Também há a expectativa sobre os nomes não relacionados. Pedro Martins, CEO do Fortaleza, informou que os nomes que não fossem relacionados para as partidas, poderiam ser envolvidos em negociações. Sobre os cartões, o zagueiro Cardona está pendurado.

COMO CHEGA O MARACANÃ?

A equipe treinada por Junior Cearense passa por um momento controverso. O Bicolor de Maracanaú foi campeão da Taça Fares Lopes em dezembro, mas sofre um apagão no Cearense.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES 

Fortaleza: Brenno; Mailton, Brítez, Cardona, Mancuso; Lucas Sasha, Ronald, Prior; Pochettino, Moisés, Kayke. Técnico: Thiago Carpini. Maracanã: Douglas Dias; Guilherme S., Guilherme, Geilson, Pedro da Dalto; Lincoln, Thalisson, Robert; Ronaldo Shider, Júnior Goiaba, João Gabriel. Técnico: Júnior Cearense.

ARBITRAGEM 

Árbitro: Marcelo de Lima CBF MASTER-CE Assistente 1: Beatriz Ferreira CBF Elite-CE Assistente 2: Francisco Borges CBF Elite-CE Reserva 1: Elizabete Esmeralda CBF Elite-CE
