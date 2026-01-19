Fortaleza e Bragantino ainda não definiram atleta a ser negociado por empréstimo
Movimento faz parte de ação entre as equipes em venda do atacante tricolor
Após acertar a venda de Herrera ao Bragantino, o Tricolor do Pici negocia o empréstimo de um atleta do clube paulista. O trato faz parte da venda do atacante Tricolor ao Massa Bruta. O jogador foi vendido por R$ 24 milhões. O nome especulado para vir ao clube cearense é o de Luan Cândido. No entanto, o staff do lateral-esquerdo confirmou ao Diário do Nordeste que não há qualquer acordo.
Luan Cândido chegou ao Bragantino em 2020. Após cinco temporadas, ele foi emprestado ao Grêmio e depois defendeu o Sport. Em seguida, o atleta foi devolvido ao clube paulista.
Já Herrera foi anunciado como reforço do Fortaleza em julho de 2025, vindo do Argentinos Juniors. Na reta final da temporada, o argentino se destacou com a camisa tricolor: foram 21 partidas disputadas, com dois gols marcados e cinco assistências.
Fortaleza volta a campo na quinta-feira (22), a partir das 20h30 (de Brasília). A equipe enfrenta o Horizonte, no Estádio Domingão, no último duelo da primeira fase do Cearense.
