Fortaleza e Bragantino ainda não definiram atleta a ser negociado por empréstimo

Movimento faz parte de ação entre as equipes em venda do atacante tricolor

Escrito por
Fernanda Alves producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:58)
Jogada
Legenda: Herrera e Luan Cândido.
Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC e Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Após acertar a venda de Herrera ao Bragantino, o Tricolor do Pici negocia o empréstimo de um atleta do clube paulista. O trato faz parte da venda do atacante Tricolor ao Massa Bruta. O jogador foi vendido por R$ 24 milhões. O nome especulado para vir ao clube cearense é o de Luan Cândido. No entanto, o staff do lateral-esquerdo confirmou ao Diário do Nordeste que não há qualquer acordo.

Luan Cândido chegou ao Bragantino em 2020. Após cinco temporadas, ele foi emprestado ao Grêmio e depois defendeu o Sport. Em seguida, o atleta foi devolvido ao clube paulista.

Já Herrera foi anunciado como reforço do Fortaleza em julho de 2025, vindo do Argentinos Juniors. Na reta final da temporada, o argentino se destacou com a camisa tricolor: foram 21 partidas disputadas, com dois gols marcados e cinco assistências.

Na contratação, o Fortaleza adquiriu 70% dos direitos econômicos do jogador e manteve opção de compra de mais 20% ao longo do contrato. O vínculo de Herrera com o clube cearense é válido até 2030.

 Fortaleza volta a campo na quinta-feira (22), a partir das 20h30 (de Brasília). A equipe enfrenta o Horizonte, no Estádio Domingão, no último duelo da primeira fase do Cearense.

Jogadores

Jogada

