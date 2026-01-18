Diário do Nordeste
Carpini celebra classificação do Fortaleza e destaca momento de construção do elenco

Tricolor venceu o Iguatu por 1 a 0 neste domingo e avançou para a 2ª fase do Cearense

Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Legenda: Thiago Carpini, técnico do Fortaleza.
Foto: Fabiane de Paula/SVM

O Fortaleza venceu o Maracanã e garantiu vaga na segunda fase do Campeonato Cearense de 2026. Adam Bareiro marcou o único gol da partida deste domingo (18), no Estádio Presidente Vargas. Com o resultado, o Leão do Pici lidera o Grupo A da disputa. O técnico Thiago Carpini, que chega a segunda vitória seguida como treinador da equipe, avaliou o desempenho do time 

"Temos trabalhado em cima dessa limitação de atletas. É um processo de avaliação do clube, de elenco, de chegadas. Eu tinha alertado que não seria um jogo de intensidade, pois é humanamente impossível. Doze, treze dias de trabalho... Já são três jogos sem ter a condição ainda de rodar o elenco pelas ausências, além de jogadores que chegaram recentemente. São situações que a gente talvez consiga, no jogo de quinta-feira contra o Horizonte, avaliar um pouco melhor", afirmou.

"O mais importante era a gente buscar essa classificação, agora vamos trabalhar para que sejamos primeiros do grupo. Depois vamos trabalhar a próxima fase. São os processos aqui no Fortaleza. É viver cada momento por etapas. Sabendo que ainda é um momento de construção de ideias e de reconstrução de várias situações do clube, principalmente do elenco", destacou Carpini.

"Mas a gente não vai ficar lamentando as dificuldades, a gente vai criar alternativas e oportunizar atletas que estão no elenco para mostrarem para nós de que maneira a gente pode utiliza-los dentro da competição para fazerem parte desses processo", completou.

O Tricolor volta a campo na quinta-feira (22), a partir das 20h30 (de Brasília). A equipe enfrenta o Horizonte, no Estádio Domingão, no último duelo da primeira fase da competição.

