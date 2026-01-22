Diário do Nordeste
Horizonte x Fortaleza: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 5ª rodada da 1ª Fase do Campeonato Cearense

Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Fortaleza entra em campo nesta quinta-feira para confirmar liderança do Grupo A
Foto: KID JUNIOR / SVM

O Fortaleza entra em campo nesta quinta-feira (22) às 20h30, para enfrentar o Horizonte, no estádio Domingão, pela 5ª rodada da 1ª Fase do Campeonato Cearense 2026. 

O Leão de Aço já está classificado para a 2ª Fase e joga para garantir a 1ª colocação do Grupo A. O Fortaleza é o 1º colocado com 7 pontos, enquanto o Galo do Tabuleiro é o 2º colocado com 5 pontos.

Onde Assistir

A partida será transmitida ao vivo com imagens pelo Jogada/Diário do Nordeste

Palpites

Como chegam as equipes

De motivação para o Fortaleza, é garantir 1ª colocação da chave para ter dois mandos de campo na 2ª Fase. Se a equipe for 3º do grupo, só terá um. E isso pode acontecer em caso de derrota para o Horizonte e ter um vencedor entre Quixadá x Ferroviário.

Assim, o técnico Tiago Carpini deve escalar uma equipe forte, ainda que mantenha o rodízio de jogadores, comum em início de temporada.

Legenda: Thiago Carpini tem feito várias alterações no Fortaleza a cada jogo neste início de temporada
Foto: FABIANE DE PAULA / SVM

Para o confronto, o clube regularizou o zagueiro Luan Freitas e volante Ryan, que já podem estrear.

Os dois jogadores foram anunciados nesta quarta-feira (21), e já vinham treinando no Pici.

"O mais importante era a gente buscar essa classificação, agora vamos trabalhar para que sejamos primeiros do grupo. Depois vamos trabalhar a próxima fase. São os processos aqui no Fortaleza. É viver cada momento por etapas. Sabendo que ainda é um momento de construção de ideias e de reconstrução de várias situações do clube, principalmente do elenco", disse o treinador.

O Galo do Tabuleiro faz um campeonato consistente, e invicto após 3 rodadas. O time vem de empate em 2x2 com o Ferroviário no PV e chega vivo pela classificação.

Um empate classifica o Horizonte e uma derrota também pode dar a vaga caso Quixadá e Ferroviário também empatem ou o Canarinho do Sertão perca, em jogo no mesmo dia e horário no Abilhão.

Legenda: O Horizonte está invicto no Cearense e se classifica para 2ª Fase se empatar
Foto: João Vitor Paiva / Horizonte FC

O técnico Adriano Albino volta a comandar a equipe após cumprir suspensão diante do Ferroviário. 

O meia Paulinho P10 analisou a partida decisiva para o Galo:

"Estamos felizes com o trabalho bem feito no clube. Estamos dando o máximo e temos tudo para fazer um grande jogo para nos classificarmos. Com muita humildade e trabalho podemos conquistar o resultado diante da torcida, contra o Fortaleza, que é uma força do futebol cearense". 

Prováveis Escalações

Horizonte
 
Frank, Daelson Moura, Tiago Bettim, Rafael Augusto, Max Silva, Ramos, Lauro Max, Paulinho P10, Betinho, Willian Anicete e Alex Cícero. Técnico: Adriano Albino

Fortaleza
 
Brenno; Maílton, Brítez, Cardona, Crispim; Sasha, Pierre, Rodrigo; Pochettino, Bareiro, Moisés. Técnico: Tiago Carpini

Arbitragem 

Árbitro: Avelar Rodrigo
Assistente 1: Marco Aurelio
Assistente 2: Lidomar Nascimento

