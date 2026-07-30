Série D de 2027: saiba quais clubes já estão classificados para a competição

A Série D do Campeonato Brasileiro de 2026 entra na fase decisiva. Com a disputa das quartas de final, os clubes seguem em busca do acesso à Série C de 2027. Os vencedores garantem vaga na terceira divisão nacional, enquanto os derrotados ainda terão a chance de conquistar o acesso por meio dos playoffs.
Enquanto a definição dos acessos segue em aberto, a edição de 2027 da Série D já começa a ganhar forma. Até o momento, 88 clubes asseguraram presença por meio dos campeonatos estaduais e por essa edição do torneio, mas a relação ainda poderá sofrer mudanças. Equipes que conquistarem o acesso deixarão a competição, enquanto os dois rebaixados da Série C também passarão a integrar a quarta divisão no próximo ano.
Classificados para a Série D de 2027
Acre: Humaitá, Santa Cruz e Rio Branco
Alagoas: CSA e ASA
Amapá: São José, Trem e Santos
Amazonas: Nacional, Manauara e Manaus
Bahia: Juazeirense, Jequié e Jacuipense
Ceará: Maracanã, Horizonte, Ferroviário e Iguatu
Distrito Federal: Ceilândia, Capital, Gama e Sobradinho
Espírito Santo: Porto Vitória
Goiás: Aparecidense, CRAC, Goiatuba, Anapolina, Abecat e Jataiense
Maranhão: Imperatriz, Iape e Sampaio Corrêa
Mato Grosso: Mixto e Luverdense
Mato Grosso do Sul: Ivinhema, Bataguassu e Operário
Minas Gerais: Tombense, Uberlândia, Betim, Pouso Alegre, URT e North
Pará: Tuna Luso, Águia de Marabá, Castanhal e Cametá
Paraíba: Campinense, Serra Branca, Sousa e Treze
Paraná: Cascavel, Cianorte, Azuriz, Foz do Iguaçu e São Joseense
Pernambuco: Maguary, Decisão e Retrô
Piauí: Altos, Piauí e Atlético
Rio de Janeiro: Nova Iguaçu, Madureira, Bangu e Portuguesa
Rio Grande do Norte: América e ABC
Rio Grande do Sul: Brasil de Pelotas, São José, São Luiz e Novo Hamburgo
Rondônia: Rondoniense e Guaporé
Roraima: Porto Velho, Baré e GAS
Santa Catarina: Camboriú, Santa Catarina e Marcílio Dias
São Paulo: XV de Piracicaba, Velo Clube, Capivariano, Portuguesa e Primavera
Sergipe: Sergipe
Tocantins: União e Tocantinense
A lista ainda não é definitiva. Além das equipes que podem conquistar o acesso à Série C nesta temporada, dois clubes serão rebaixados da terceira divisão e disputarão a Série D na próxima temporada. Outras vagas também podem ser alteradas conforme desistências e classificações com base no ranking da CBF.