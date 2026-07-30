Série D de 2027: saiba quais clubes já estão classificados para a competição

A Série D do Campeonato Brasileiro de 2026 entra na fase decisiva. Com a disputa das quartas de final, os clubes seguem em busca do acesso à Série C de 2027. Os vencedores garantem vaga na terceira divisão nacional, enquanto os derrotados ainda terão a chance de conquistar o acesso por meio dos playoffs.

Enquanto a definição dos acessos segue em aberto, a edição de 2027 da Série D já começa a ganhar forma. Até o momento, 88 clubes asseguraram presença por meio dos campeonatos estaduais e por essa edição do torneio, mas a relação ainda poderá sofrer mudanças. Equipes que conquistarem o acesso deixarão a competição, enquanto os dois rebaixados da Série C também passarão a integrar a quarta divisão no próximo ano.

Classificados para a Série D de 2027

Acre: Humaitá, Santa Cruz e Rio Branco

Alagoas: CSA e ASA

Amapá: São José, Trem e Santos

Amazonas: Nacional, Manauara e Manaus

Bahia: Juazeirense, Jequié e Jacuipense

Ceará: Maracanã, Horizonte, Ferroviário e Iguatu

Distrito Federal: Ceilândia, Capital, Gama e Sobradinho

Espírito Santo: Porto Vitória

Goiás: Aparecidense, CRAC, Goiatuba, Anapolina, Abecat e Jataiense

Maranhão: Imperatriz, Iape e Sampaio Corrêa

Mato Grosso: Mixto e Luverdense

Mato Grosso do Sul: Ivinhema, Bataguassu e Operário

Minas Gerais: Tombense, Uberlândia, Betim, Pouso Alegre, URT e North

Pará: Tuna Luso, Águia de Marabá, Castanhal e Cametá

Paraíba: Campinense, Serra Branca, Sousa e Treze

Paraná: Cascavel, Cianorte, Azuriz, Foz do Iguaçu e São Joseense

Pernambuco: Maguary, Decisão e Retrô

Piauí: Altos, Piauí e Atlético

Rio de Janeiro: Nova Iguaçu, Madureira, Bangu e Portuguesa

Rio Grande do Norte: América e ABC

Rio Grande do Sul: Brasil de Pelotas, São José, São Luiz e Novo Hamburgo

Rondônia: Rondoniense e Guaporé

Roraima: Porto Velho, Baré e GAS

Santa Catarina: Camboriú, Santa Catarina e Marcílio Dias

São Paulo: XV de Piracicaba, Velo Clube, Capivariano, Portuguesa e Primavera

Sergipe: Sergipe

Tocantins: União e Tocantinense

A lista ainda não é definitiva. Além das equipes que podem conquistar o acesso à Série C nesta temporada, dois clubes serão rebaixados da terceira divisão e disputarão a Série D na próxima temporada. Outras vagas também podem ser alteradas conforme desistências e classificações com base no ranking da CBF.