Neymar é o jogador com melhor média de participação em gols na Série A; veja ranking

O atacante Neymar, do Santos, é o jogador mais produtivo da Série A de 2026. Dentre todos os nomes da competição, nos 20 clubes, o camisa 10 é o que tem melhor média de participação em gols por jogo na elite nacional. O dado é da plataforma Superscore, especializada em estatísticas.

O cálculo é simples: contabiliza o total de gols e assistências com a quantidade de partidas. Logo, Neymar não é necessariamente o jogador com os melhores números, mas tem a melhor proporção.

Isso porque participou de apenas nove partidas até o encerramento da 20ª rodada. No recorte, contribuiu com seis gols e duas assistências, o que gerou média de 0,89. O vice-colocado no ranking é o atacante Pedro, do Flamengo, com 12 gols e quatro assistências em 16 jogos - marca de 0,84.

O aspecto reforça o caráter decisivo do atleta, apesar da menor presença em campo. Após a presença na Copa do Mundo, com a eliminação da Seleção Brasileira nas oitavas de final para a Noruega, afirmou que não pretende mais defender o time nacional. O vínculo do Peixe é até 2026.

Média de participações em gols - Série A 2026