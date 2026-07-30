Neymar é o jogador com melhor média de participação em gols na Série A; veja ranking

O atacante de 34 anos soma seis gols e duas assistências pelo Santos

Escrito por Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
30 de Julho de 2026 - 17:00 (Atualizado às 17:14)
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Legenda: O atacante Neymar é a principal estrela do elenco do Santos
Foto: Raul Baretta / Santos

O atacante Neymar, do Santos, é o jogador mais produtivo da Série A de 2026. Dentre todos os nomes da competição, nos 20 clubes, o camisa 10 é o que tem melhor média de participação em gols por jogo na elite nacional. O dado é da plataforma Superscore, especializada em estatísticas.

O cálculo é simples: contabiliza o total de gols e assistências com a quantidade de partidas. Logo, Neymar não é necessariamente o jogador com os melhores números, mas tem a melhor proporção.

Isso porque participou de apenas nove partidas até o encerramento da 20ª rodada. No recorte, contribuiu com seis gols e duas assistências, o que gerou média de 0,89. O vice-colocado no ranking é o atacante Pedro, do Flamengo, com 12 gols e quatro assistências em 16 jogos - marca de 0,84.

O aspecto reforça o caráter decisivo do atleta, apesar da menor presença em campo. Após a presença na Copa do Mundo, com a eliminação da Seleção Brasileira nas oitavas de final para a Noruega, afirmou que não pretende mais defender o time nacional. O vínculo do Peixe é até 2026. 

Média de participações em gols - Série A 2026

  1. Neymar (Santos): média de 0,89 (6 gols + 2 assistências em nove jogos)
  2. Pedro (Flamengo): média de 0,84 (12 gols + 4 assistências em 19 jogos)
  3. Viveros (Athletico-PR): média de 0,74 (12 gols + 2 assistências em 19 jogos)
  4. Gabigol (Santos): média de 0,69 (7 gols + 2 assistências em 13 jogos)
  5. Danilo (Botafogo): média de 0,64 (7 gols + 2 assistências em 14 jogos)
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