Ancelotti projeta renovação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2030

Treinador também destacou a importância dos amistosos ainda em 2026

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
30 de Julho de 2026 - 17:50 (Atualizado às 17:52)
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Legenda: Carlo Ancelotti durante coletiva
Foto: Rafael Ribeiro/CBF

O técnico Carlo Ancelotti deu caminhos sobre como iniciará o ciclo de preparação da Seleção Brasileira para a próxima Copa do Mundo. O italiano esteve na Granja Comary, no Rio de Janeiro, para acompanhar a reta final da Copa do Brasil Sub-15 e falou sobre os amistosos da Amarelinha ainda em 2026. O grupo vai enfrentar Austrália e Índia, fora de casa.

"Com esses três amistosos, vamos começar um novo ciclo para projetar a Seleção nos objetivos dos próximos anos. O primeiro é a Copa América de 2028 e depois a Copa do Mundo de 2030. Aproveitaremos esses três amistosos para tentar colocar novas caras na equipe, na Seleção, sobretudo jovens que podem, que têm talento e que podem mostrar seu talento na seleção nos próximos anos", afirmou o técnico em vídeo publicado pela CBF nas redes sociais.

A Seleção Brasileira foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final, quando foi superada pela Noruega por 2 a 1. Agora, as atenções estão no início do novo ciclo em busca de novos talentos e da nova formação para a disputa em 2030. Ancelotti destaca a importância da base nesse processo.

"A integração com as categorias de base é muito importante. A evolução do trabalho no sub-15, sub-17, sub-20... Temos que levar em conta há quatro anos o Rayan jogava na sub-17, que foi um jogador muito importante. Então temos que ter uma boa conexão com sub20, aproveitar também da preparação para a próxima Olimpíada, onde muitos jogadores da sub-20 podem, em teoria, estar na Copa do Mundo de 2030", completou.

Os amistosos contra a Austrália serão nos dias 25 e 29, respectivamente. As partidas serão naquele país. Em seguida, o grupo viaja para Calcutá, para enfrentar a seleção indiana. Em novembro, o Brasil vai participar de um torneio internacional em Singapura. 

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