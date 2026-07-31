Campeonato Cearense de Futebol 7 de base terá 190 equipes e cerca de 3 mil atletas

A temporada 2026 do Campeonato Cearense de Futebol 7 de Base foi oficialmente aberta na última quarta-feira (30), com a realização do Congresso Técnico promovido pela Federação de Futebol 7 do Ceará (FF7CE), na Sala de Imprensa da Arena Castelão. O encontro reuniu representantes das equipes participantes e definiu os detalhes da competição.

Durante o congresso foram apresentados o calendário oficial, o regulamento, o formato de disputa e realizado o sorteio dos grupos de todas as categorias. Ao todo, a competição reunirá 190 equipes e aproximadamente 3 mil crianças e adolescentes, distribuídos entre as categorias Sub-8, Sub-9, Sub-10, Sub-11, Sub-12, Sub-13, Sub-14, Sub-15, Sub-16 e Sub-17.

Jogos serão disputados em três arenas

Complexo IBR, no bairro Luciano Cavalcante;

Arena Translali, na Lagoa Redonda;

Arena V19, no Cambeba.

Competição reúne escolas, clubes e projetos esportivos

A edição de 2026 contará com equipes de escolas de futebol, academias, clubes e projetos esportivos de diferentes regiões do estado. Entre os participantes estão Dragon Force, Juventus Academy, FutCenter, PSG Academy, Boca Juniors, Flamengo LC, Inter Soccer, DG Soccer, Recanto Verde, Fortaleza Academy, Escola V19, Du10, AABB, Brazukas e Galáticos.

Também disputam a competição equipes ligadas a clubes e projetos como Ceará Sporting Club, Fortaleza Esporte Clube, Ferroviário/Sobral Sports, Terra e Mar, Sesc/Estação, PFC, Sol Nascente, Anjos do Céu, Vassalo, Paris Fut7, Bandeirantes, Raí Lins, Escola L5, Vida Sports, Falcões da Vila, Cotan, FUCS e Muralha Fut7.

O interior do Ceará também estará representado por equipes de municípios como Quixadá, Palmácia, Barreira, Quixeramobim e Morada Nova.

Campeões disputarão o Brasileiro

Além dos troféus e medalhas, os campeões de cada categoria garantirão vaga para representar o Ceará no Campeonato Brasileiro de Futebol 7 de Base. A competição reúne atletas de diferentes regiões do estado e integra o calendário oficial da Federação de Futebol 7 do Ceará para a temporada 2026.