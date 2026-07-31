Mais duas mulheres procuram a Polícia e acusam chefe de arbitragem de assédio sexual

Um dia após o presidente licenciado da Comissão de Arbitragem da Federação Cearense de Futebol (FCF), Paulo Silvio dos Santos, ter sido indiciado pela Polícia Civil do Ceará por importunação sexual e assédio sexual contra árbitras, outras duas mulheres procuraram a 1ª Delegacia de Polícia Civil da Defesa da Mulher, em Fortaleza, na última terça-feira (28), para formalizar acusação de assédio sexual supostamente cometido pelo profissional.

O Diário do Nordeste teve acesso aos depoimentos prestados à Polícia. As ações, conforme relatado nos dois Boletins de Ocorrência (BOs.), teriam ocorrido em outro ambiente, uma empresa de venda de motos, onde ele atuou como gerente geral de vendas. De acordo com as duas denunciantes, ex-funcionárias que trabalharam na empresa em diferentes períodos, os assédios teriam ocorrido durante anos.

Uma delas, consultora de vendas da empresa entre 2016 e 2018, afirmou que Paulo Silvio a assediava com piadas sobre suas partes íntimas; e que dizia, por exemplo, que sua calcinha era grande e que, no dia seguinte, vestisse uma menor.

No documento, consta ainda que, além das falas ofensivas, Paulo Silvio a chamava para sair e oferecia objetos de luxo. A denunciante disse à Polícia que sempre recusou, e que por causa das negativas teria sido prejudicada no ambiente de trabalho.

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AMEAÇAS

De acordo com o relato, Paulo Silvio fazia questão de ameaçar que, caso as investidas não fossem aceitas, haveria consequências. Em um dos casos descritos, o gerente teria tirado a mesa da declarante do setor com ar-condicionado, para colocar na parte sem ar-condicionado, no sol, e que ela seria a única vendedora a trabalhar nessa condição.

Segundo ela, o gerente, então, fazia questão de ir até a mesa dela e dizia: "está gostando de trabalhar no calor? É só você dizer sim [pra mim], que você volta a trabalhar no conforto. A sua vida pode mudar. Você pode ganhar celular, bolsa... é só dizer 'sim'".

De acordo com o relato, o gerente prejudicaria as metas de vendas, para que os negócios não fossem concluídos, atrapalhando o desempenho das profissionais que não se envolviam com ele. Esse teria sido, inclusive, o motivo para a demissão da vendedora, em 2018, conforme declarou no depoimento.

Outra denunciante afirmou à Delegacia da Mulher ter sofrido assédio sexual em 2014, quando era estagiária, e que foi feito registro dos fatos em BO na época. Porém, segundo ela, o caso não foi adiante.

DEMISSÃO NA EMPRESA

O Diário do Nordeste apurou que Paulo Silvio foi demitido sem justa causa pela empresa de venda de motos em abril de 2025. Contactamos a assessoria jurídica do chefe de arbitragem para saber se comentaria o teor das novas acusações à Polícia, mas não houve manifestação até o momento desta publicação. O espaço fica aberto para atualização.

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ENTENDA O CASO

Quatro árbitras de futebol acusaram Paulo Silvio de assédio sexual e estupro. As queixas foram registradas no dia 14 de julho, na 1ª Delegacia de Polícia Civil da Defesa da Mulher, que deu abertura à investigação criminal. Menos de duas semanas depois, a Polícia Civil indiciou o dirigente por importunação sexual e assédio sexual, mas não incluiu crime de estupro no indiciamento.

Em nota, a Polícia Civil informa que "concluiu o inquérito policial instaurado para apurar denúncias de importunação sexual e assédio sexual supostamente praticados contra árbitras de futebol no Estado do Ceará. Após a realização das diligências investigativas e a análise dos elementos colhidos ao longo da apuração, o investigado, de 55 anos, foi indiciado pelos crimes de importunação sexual e assédio sexual. O procedimento foi encaminhado ao Poder Judiciário para as providências cabíveis."

Legenda: Quatro árbitras de futebol acusam Paulo Silvio de assédio sexual e estupro Foto: Reprodução

AFASTAMENTO DO CARGO

Paulo Silvio solicitou afastamento temporário do cargo de presidente da Comissão de Arbitragem da FCF por 30 dias, no dia 14 de julho. Após o período da licença, no entanto, o dirigente já informou que não retornará ao cargo que exerceu durante nove anos na entidade, entre 2017 e 2026.

Na ocasião do registro dos primeiros BOs, o presidente licenciado da Comissão de Arbitragem negou as acusações. "O Sr. Paulo Silvio nega, de forma veemente, as alegações que lhe são atribuídas e afirma que jamais praticou qualquer conduta de assédio sexual, importunação sexual, violência sexual ou qualquer outro ato ilícito".

INVESTIGAÇÕES

No dia 15 de julho, a FCF instaurou um procedimento interno de apuração. Um canal de comunicação foi criado para que possíveis novas denúncias possam ser registradas. O e-mail sindicancia@futebolcearense.com.br será o endereço eletrônico para receber mais relatos.

Acompanhe a cobertura do caso:

Créditos André Almeida, Repórter | Brenno Rebolças, Repórter | Crisneive Silveira, Repórter | João Bandeira Neto, Supervisor de Esportes | Rafael Luis Azevedo, Coordenador de Esportes e Edição da reportagem | Gustavo de Negreiros, Gerente de Esportes | Gustavo Bortoli, Diretor de Jornalismo

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