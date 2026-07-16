Veja depoimento: Árbitra denuncia estupro por parte do chefe da arbitragem no Ceará

Quatro árbitras de futebol acusam o presidente licenciado da Comissão de Arbitragem do Ceará, Paulo Silvio dos Santos, de assédio sexual e estupro. Na denúncia mais grave, uma árbitra relata que, no dia 11 de dezembro de 2023, durante uma confraternização entre os profissionais, o dirigente teria tentado forçar relações sexuais sem consentimento, e após isso teria tocado em suas partes íntimas.

"Ele me colocou na cama e ficou tentando me agarrar. Eu disse 'sai, eu não quero, para', e ele continuou insistindo. Até que eu consegui ir pro banheiro. Ele foi atrás de mim. Ele chegou lá no banheiro, me tocou por baixo do meu short. Eu dizendo que não queria, mas ele seguiu insistindo".

Confira, no vídeo acima, trecho da entrevista exclusiva ao Sistema Verdes Mares. Alerta: o conteúdo é sensível sobre violência sexual.

Acompanhe a cobertura do caso:

Afastamento temporário

Paulo Silvio solicitou afastamento temporário do cargo, na terça-feira. Após o período da licença, ele já informou que não retornará ao cargo que exerceu durante nove anos. O dirigente nega as acusações.

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Investigações

A Polícia Civil investiga o caso, desde a última terça-feira (14). Nessa quarta, a FCF instaurou um procedimento interno de apuração. Um canal de comunicação foi criado para possíveis novas denúncias, pelo e-mail sindicancia@futebolcearense.com.br.