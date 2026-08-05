Ceará acerta contratação do volante colombiano Ewil Murillo para a sequência da Série B

Ceará acerta a contratação do volante Ewil Murillo. O colombiano de 26 anos estava no Santa Fé. O jogador será mais um reforço para a sequência da Série B do Brasileirão. Ele chega por empréstimo com opção de compra. Esta será a segunda experiência do atleta fora do país, a primeira atuando no futebol brasileiro.

Em 2026, ele atuou em nove partidas, entre Liga Colombiana Apertura e Supercopa Colombiana, e marcou um gol. Ele se junta a Richardson, Zanocelo, Pavani, João Gabriel e Pedro Esli, que atuam na mesma posição no Alvinegro.

Formado nas categorias de base do Atlético Nacoinal, o atleta se profissionalizou pelo time em 2020. Antes, esteve por empréstimo no Estoril Praia (POR). Depois passou por equipes como Valledupar, Real Cartagena, Deportivo Pereira até chegar ao Santa Fé.

O Alvinegro volta a campo na sexta-feira (7), quando enrenta a Ponte Preta em mais uma rodada da Série B. A partida terá início às 20h30 (de Brasília), na Arena Castelão.