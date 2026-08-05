CBF comunica aos clubes paralisação durante a Copa do Mundo Feminina de 2027

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) comunicou oficialmente, aos clubes do futebol nacional, a paralisação de todas as competições no país, tanto no futebol masculino quanto feminino, durante a Copa do Mundo Feminina de 2027. O torneio será realizado entre 24 de junho e 25 de julho.

A ideia é garantir que a Copa do Mundo Feminina receba atenção total.

Logística comprometida

O motivo é também logístico. Alguns dos principais estádios do país - de Fortaleza, além de Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Brasília e Porto Alegre - estarão à disposição da Fifa desde algumas semanas antes da competição. Outros estádios também servirão para treinamentos.

As oito cidades receberão 64 partidas, de 32 seleções, durante a Copa do Mundo Feminina.