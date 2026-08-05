Neymar troca ofensas com dirigente do Remo após classificação do Santos na Copa do Brasil

Dirigente do Remo disse que ele era 'vagabundo' e que atacante deu um "mau exemplo" ao provocar adversários

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
05 de Agosto de 2026 - 10:47 (Atualizado às 10:52)
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Legenda: Após a vitória do Peixe sobre o Remo, no Mangueirão, o camisa 10 se envolveu em uma troca de ofensas com integrantes da delegação do clube paraense nos bastidores do estádio.
Foto: Fotos: Raul Baretta/ Santos FC.

A classificação do Santos para as quartas de final da Copa do Brasil foi marcada por uma grande confusão envolvendo Neymar. Após a vitória do Peixe sobre o Remo, no Mangueirão, o camisa 10 se envolveu em uma troca de ofensas com integrantes da delegação do clube paraense nos bastidores do estádio. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o atacante discutindo de forma acalorada enquanto deixava o gramado. 

Segundo relatos, a confusão começou após Neymar responder a provocações vindas do lado do Remo. O atacante comemorou a classificação gritando "eliminados" em direção aos adversários e apontando para o escudo do Santos, o que aumentou a tensão no túnel de acesso aos vestiários. Funcionários dos dois clubes e seguranças precisaram intervir para evitar que o desentendimento ganhasse proporções maiores. 

Após o episódio, o presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, criticou duramente a postura de Neymar. O dirigente classificou o comportamento do jogador como incompatível com a imagem de um dos principais ídolos do futebol brasileiro e afirmou que o atacante deu um "mau exemplo" ao provocar adversários e integrantes da equipe paraense depois do apito final.

"Uma grande campanha, mas o sentimento de ser prejudicada. O Santos não precisa disso. E esse vagabundo desse Neymar, que é idolatrado por um bando de criança e fez as palhaçadas dele aqui e ainda veio provocar. A gente é responsável por idolatrar um bando de vagabundo como um cara desse", declarou o dirigente.

Dentro de campo, Neymar foi decisivo para a classificação santista ao entrar no segundo tempo e dar a assistência para o gol da vitória. No entanto, o desempenho acabou sendo ofuscado pela confusão nos bastidores, que rapidamente repercutiu nas redes sociais e na imprensa esportiva. Até o momento, Santos e Neymar não haviam se pronunciado oficialmente sobre o episódio.

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