Rompimento com gestão da SAF do Ferroviário será definida por assembleia ainda em agosto

Conselheiros aprovaram a convocação e votação deve ocorrer na segunda quinzena do mês

Escrito por Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
04 de Agosto de 2026 - 21:09 (Atualizado às 21:17)
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Legenda: Ferroviário está oficialmente sob gestão da Makes desde novmebro de 2025
Foto: Vladimir MArques/SVM

Os membros do Conselho Deliberativo do Ferroviário aprovaram, na noite de segunda-feira (4), a convocação da Assembleia Geral para votar a continuidade ou não da atual gestão da SAF coral, feita pelo Grupo Makes. A reunião ainda não tem uma data definida, mas ocorrerá ainda neste mês de agosto. O Diário do Nordeste apurou que deve ser marcada entre os dias 20 e 25.

Para que o contrato com a Makes, assinado em novembro de 2025, seja rompido, é necessário dois pontos: A autorização da Assembleia Geral, que foi quem chancelou a venda de 90% do clube em fevereiro do ano passado, e o descumprimento do contrato (ou de cláusulas dele) por parte do grupo português. Como os salários de jogadores e funcionários estão atrasados, já existe uma quebra no acordo firmado.

O presidente do Ferroviário, Rodger Ranieri, informou em entrevista ao programa Jogada 3º Tempo, da Verdinha FM, na segunda-feira, que noticiou o grupo que gere a SAF sobre o prazo de cura do contrato, que nada mais é que um período oferecido para que haja o cumprimento total do que foi acordado. A Makes tem, portanto, 30 dias para regularizar os salários.

A soma de salários atrasados com o que a SAF coral ainda precisa quitar até o fim do ano gira em torno dos R$ 3 milhões, segundo Rodger Ranieri. Os representantes da Makes disseram ao presidente coral que estão buscando investidores para resolver os problemas, mas não deram um prazo para efetuar os pagamentos.

Outro lado

O Diário do Nordeste procurou Pedro Roxo, CEO da SAF coral, para pedir um posicionamento. O dirigente informou que só vai se pronunciar após resolver problemas internos, mas especificou quais.

“Daremos a nossa posição, mas primeiro, há certos assuntos que têm que ser resolvidos dentro de casa. Tudo que a Makes não quer é colocar o nome do Ferroviário exposto de forma depreciativa. Para a Makes, o nome do Ferroviário vem em primeiro lugar e como tal irá tratar primeiro a situação onde deve ser tratada e de uma forma responsável, depois irá esclarecer a verdade dos fatos perante a torcida e todos os interessados”, disse.

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