FCF e MPCE irão capacitar mais de 100 árbitros no combate à violência contra a mulher

Mais de 100 árbitros da Federação Cearense de Futebol (FCF), além de colaboradores da entidade, serão capacitados pelo Ministério Público do Ceará para combater a violência e a importunação sexual contra mulheres em espaços de lazer e entretenimento. A ação integra o Protocolo "Não é Não". A FCF passa por sindicância interna para apurar possível envolvimento de chefe de arbitragem em casos de assédio contra quatro árbitras.

"Tomamos conhecimento desse trabalho que o MP vem desempenhando e marcamos uma reunião para conversarmos e alinharmos os detalhes para a execução. É uma parceria de grande importância para evitar que ocorram qualquer tipo de conduta inadequada no âmbito do futebol cearense", afirmou Mauro Carmélio Neto, presidente da FCF.

O corpo de arbitragem será orientado em novembro. Antes, no mês de setembro, será a vez dos funcionários da FCF. Ao todo, cerca de 130 pessoas vão receber a formação. A parceria entre as entidades foi firmada na segunda-feira (3), na sede das Promotorias de Justiça de Fortaleza.

“Levar esse conhecimento para a adoção do Protocolo 'Não é Não' ao ambiente esportivo é um passo fundamental para fortalecer o respeito às mulheres e assegurar que todos os espaços relacionados ao futebol sejam cada vez mais seguros para o público feminino", afirmou Valeska Catunda, coordenadora do Núcleo Estadual de Gênero Pró-Mulher (Nuprom).

“A parceria com a FCF representa um importante avanço na construção de ambientes esportivos cada vez mais seguros e respeitosos para as mulheres. O papel do Nudetor é justamente de promover esse diálogo e as capacitações previstas para dirigentes, colaboradores e árbitros reforçam esse nosso compromisso. Quando unimos esforços, ampliamos o alcance das ações”, destacou Wander Timbó, promotor e coordenador Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudetor) do MP do Ceará, que conduziu a reunião.

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AFASTAMENTO DO CARGO

Paulo Silvio solicitou afastamento temporário do cargo de presidente da Comissão de Arbitragem da FCF por 30 dias, no dia 14 de julho. Após o período da licença, no entanto, o dirigente já informou que não retornará ao cargo que exerceu durante nove anos na entidade, entre 2017 e 2026.

Na ocasião do registro dos primeiros B.Os, o presidente licenciado da Comissão de Arbitragem negou as acusações. "O Sr. Paulo Silvio nega, de forma veemente, as alegações que lhe são atribuídas e afirma que jamais praticou qualquer conduta de assédio sexual, importunação sexual, violência sexual ou qualquer outro ato ilícito".

ENTENDA O CASO

Quatro árbitras de futebol acusaram Paulo Silvio de assédio sexual e estupro. As queixas foram registradas no dia 14 de julho, na 1ª Delegacia de Polícia Civil da Defesa da Mulher, que deu abertura à investigação criminal. Menos de duas semanas depois, a Polícia Civil indiciou o dirigente por importunação sexual e assédio sexual, mas não incluiu crime de estupro no indiciamento.

Em nota, a Polícia Civil informou que "concluiu o inquérito policial instaurado para apurar denúncias de importunação sexual e assédio sexual supostamente praticados contra árbitras de futebol no Estado do Ceará. Após a realização das diligências investigativas e a análise dos elementos colhidos ao longo da apuração, o investigado, de 55 anos, foi indiciado pelos crimes de importunação sexual e assédio sexual. O procedimento foi encaminhado ao Poder Judiciário para as providências cabíveis."

OUTRO LADO

Em contato com os advogados de Paulo Silvio, o Diário do Nordeste ouviu que a defesa se manifestará em momento oportuno, pois aguarda o oferecimento da denúncia.

INVESTIGAÇÕES

No dia 15 de julho, a FCF instaurou um procedimento interno de apuração. Um canal de comunicação foi criado para que possíveis novas denúncias possam ser registradas. O e-mail sindicancia@futebolcearense.com.br é o endereço eletrônico para receber mais relatos.

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