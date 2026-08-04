Acopiara e Limoeiro vencem e dividem liderança da Série C Cearense após 2ª rodada

A Série C do Campeonato Cearense 2026 teve sequência no fim de semana com os 3 jogos da 2ª rodada, destaque para Limoeiro e Acopiara, que venceram seus jogos e lideram a competição.

O Acopiara venceu o Palmácia por 3x2 no PV, chegando a 4 pontos e liderando pelo critério de gols marcados.

Já o Limoeiro, venceu em casa, por 1x0, o estreante Tianguá, no Bandeirão. O time também chegou aos 4 pontos e está na vice-liderança pelos critérios de desempate.

Legenda: O Limoeiro venceu em casa e chegou aos 4 pontos na tabela Foto: @emilyy_tai

Completando a rodada, Pacatuba e Vila Real empataram em 1x1 no Perilo Teixeira.

Assim, após a 2ª rodada, Acopiara, Limoeiro, Calouros do Ar e Pacatuba estão no G4, que levará para as semifinais. Dois clubes sobem para a Série B Cearense em 2027.

Legenda: Classificação da Série C Cearense após duas rodadas Foto: Reprodução / FCF

A Série C terá sequência com os seguintes jogos:

8/08 - 17 horas - Junco

Vila Real x Palmácia

10/08 - 19 horas - Morenão

Acopiara x Calouros do Ar

11/08 - 19 horas - Junco

Tianguá x Pacatuba