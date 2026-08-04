Acopiara e Limoeiro vencem e dividem liderança da Série C Cearense após 2ª rodada

Equipes chegaram a 4 pontos em 2 jogos

Escrito por Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
04 de Agosto de 2026 - 16:17 (Atualizado às 16:31)
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Legenda: O Acopiara venceu jogo de 5 gols no PV
Foto: Divulgação / FCF

A Série C do Campeonato Cearense 2026 teve sequência no fim de semana com os 3 jogos da 2ª rodada, destaque para Limoeiro e Acopiara, que venceram seus jogos e lideram a competição.

O Acopiara venceu o Palmácia por 3x2  no PV, chegando a 4 pontos e liderando pelo critério de gols marcados.

Já o Limoeiro, venceu em casa, por 1x0, o estreante Tianguá, no Bandeirão. O time também chegou aos 4 pontos e está na vice-liderança pelos critérios de desempate.

O Limoeiro venceu em casa e chegou aos 4 pontos na tabela
Legenda: O Limoeiro venceu em casa e chegou aos 4 pontos na tabela
Foto: @emilyy_tai

Completando a rodada, Pacatuba e Vila Real empataram em 1x1 no Perilo Teixeira.

Assim, após a 2ª rodada, Acopiara, Limoeiro, Calouros do Ar e Pacatuba estão no G4, que levará para as semifinais. Dois clubes sobem para a Série B Cearense em 2027.

Classificação da Série C Cearense após duas rodadas
Legenda: Classificação da Série C Cearense após duas rodadas
Foto: Reprodução / FCF

A Série C terá sequência com os seguintes jogos: 

8/08 - 17 horas - Junco
Vila Real x Palmácia

10/08 - 19 horas - Morenão
Acopiara x Calouros do Ar

11/08 - 19 horas - Junco
Tianguá x Pacatuba

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Vladimir Marques

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