Com quatro desfalques, Ceará tem problema na zaga para enfrentar a Ponte Preta

Vovô tem dois defensores suspensos e outros dois em recuperçaão de lesão

Escrito por Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
03 de Agosto de 2026 - 21:04 (Atualizado às 21:13)
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Legenda: Éder está suspenso pelo terceiro cartão amarelo
Foto: Felipe Santos/Ceará SC

O Ceará tem um problema sério na defesa para enfrentar a Ponte Preta, na sexta-feira (7), às 20h30, no Castelão, em jogo válido pela 21ª rodada da Série B. O Vovô está desfalcado de quatro zagueiros e tem poucas opções para formar o miolo de zaga contra a Macaca.

Titulares nas últimas rodadas, Éder e Júlio César estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Além disso, Luizão, que não joga há um mês, iniciou o processo de transição, mas as chances de estar pronto até sexta-feira são pequenas. Pedro Gilmar, que também estava lesionado, fez cirurgia nesta segunda-feira (3) e não joga mais em 2026.

Para alento do técnico Daniel Paulista, o experiente Luiz Otávio está novamente à disposição e pela ausência dos demais deve ir pro jogo. É provável que ele faça dupla com o recém-chegado Thalisson.

Afora os dois, Daniel Paulista terá que improvisar ou utilizar atletas da base. Os jovens Gabriel Silva e Boateng seriam as opções. Eles já defenderam o Vovô pelo time principal em 2026. 

Outro atleta que joga na defesa, mas na lateral-direita e está em transição é o protuguês Rafael Ramos, mas também tem poucas chances de estar pronto para o jogo contra a Ponte Preta.

O Ceará começou a segunda semana de preparação para o duelo contra o time do interior paulista nesta segunda. O Alvinegro vem de vitória contra o São Bernardo, fora de casa, resultado qu o tirou da zona de rebaixamento da Série B.

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