Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas desta segunda-feira (3)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (3) reúne partidas da Copa do Brasil, do Campeonato Argentino, do Campeonato Uruguaio, do Brasileirão Feminino e da Copa Paulista. O Diário do Nordeste lista os confrontos do dia, onde assistir a cada um deles e os respectivos horários.

Campeonato Argentino

16h45 | Sarmiento Junín x Independiente Rivadavia | Disney+

21h15 | Huracán x Atlético Tucumán | Disney+

Brasileirão Feminino

18h30 | Flamengo x Corinthians | Sportv

Campeonato Uruguaio

19h | Defensor Sporting x Cerro | Disney+

Copa Paulista

19h30 | Grêmio Prudente x Linense | YouTube (Paulistão)

Copa do Brasil

21h | Athletico-PR x Vitória | sportv, Premiere e ge tv