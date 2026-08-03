Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas desta segunda-feira (3)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 3 de agosto de 2026

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
03 de Agosto de 2026 - 09:10 (Atualizado às 10:02)
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Legenda: Athletico-PR e Vitória duelam pela Copa do Brasil
Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (3) reúne partidas da Copa do Brasil, do Campeonato Argentino, do Campeonato Uruguaio, do Brasileirão Feminino e da Copa Paulista. O Diário do Nordeste lista os confrontos do dia, onde assistir a cada um deles e os respectivos horários.

Campeonato Argentino

16h45 | Sarmiento Junín x Independiente Rivadavia | Disney+

21h15 | Huracán x Atlético Tucumán | Disney+

Brasileirão Feminino

18h30 | Flamengo x Corinthians | Sportv

Campeonato Uruguaio

19h | Defensor Sporting x Cerro | Disney+

Copa Paulista

19h30 | Grêmio Prudente x Linense | YouTube (Paulistão)

Copa do Brasil

21h | Athletico-PR x Vitória | sportv, Premiere e ge tv

 
 
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Liuê Góis

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