Nathan Fogaça avalia derrota para Palmeiras e projeta jogo de volta: "tentar reverter o placar"

Tricolor perdeu para o Alviverde pelo placar de 3 a 0 nas oitavas de final da Copa do Brasil na tarde desse domingo (2).

Escrito por Bruno Quintino bruno.martins@svm.com.br
02 de Agosto de 2026 - 18:48 (Atualizado às 19:08)
capa da noticia
Legenda: Nathan Fogaça projeta jogo de volta contra o Palmeiras na Arena Pantanal.
Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC

Em entrevista pós-jogo à beira do campo, o atacante Nathan Fogaça comentou sobre a postura do time ao longo do jogo, e comentou sobre o jogo de volta na Arena Pantanal. O Fortaleza precisa reverter um placar de 3 a 0 contra o Palmeiras para continuar na Copa do Brasil.

"Faltou jogar. Ter postura de pressionar, ter a bola, construir as jogadas. Futebol é detalhe. Hoje a equipe do Palmeiras foi muito mais eficiente. Vamos para o próximo jogo e tentar reverter esse placar", afirmou. O centroavante entrou em campo no início do 2° tempo e teve a chance de diiminuir o placar nos acréscimos da partida, mas foi superado pelo goleiro alviverde Carlos Miguel, que defendeu sua finalização. 

Recém-chegado ao clube, Fogaça estreou ainda sob o comando de Thiago Carpini, contra o Vila Nova, e participou da vitória contra o Botafogo de Ribeirão Preto na Arena Castelão, mas ainda não marcou gols ou assistências pelo Tricolor.

Assuntos Relacionados
Esportes Esportes/copa do brasil Esportes/fortaleza esporte clube

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Imagem da notícia Nathan Fogaça avalia derrota para Palmeiras e projeta jogo de volta:
Jogada

Nathan Fogaça avalia derrota para Palmeiras e projeta jogo de volta: "tentar reverter o placar"

Tricolor perdeu para o Alviverde pelo placar de 3 a 0 nas oitavas de final da Copa do Brasil na tarde desse domingo (2).

Bruno Quintino

Há 28 minutos

Imagem da notícia Fortaleza cede à pressão palmeirense e perde por 3 a 0 na Copa do Brasil
Jogada

Fortaleza cede à pressão palmeirense e perde por 3 a 0 na Copa do Brasil

Leão faz bom 1° tempo, mas é engolido pelo Porco na segunda etapa da partida.

Bruno Quintino

Há 2 horas

Imagem da notícia Neymar pode desfalcar Santos contra Remo por participação em leilão
Jogada

Neymar pode desfalcar Santos contra Remo por participação em leilão

O Instituto Neymar promove a 5ª edição de leilão benificente, em São Paulo.

Bruno Quintino

Imagem da notícia Palmeiras x Fortaleza, pela Copa do Brasil: saiba como foi o jogo
Jogada

Palmeiras x Fortaleza, pela Copa do Brasil: saiba como foi o jogo

O confronto foi válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Bruno Quintino

Imagem da notícia Endrick balança a rede na reestreia pelo Real Madrid em amistoso de pré-temporada
Jogada

Endrick balança a rede na reestreia pelo Real Madrid em amistoso de pré-temporada

O atacante Endrick retornou ao Real Madrid após seis meses de empréstimo ao Lyon

Redação

Imagem da notícia Casemiro erra passe a faz gol contra em jogo pelo Inter Miami
Jogada

Casemiro erra passe a faz gol contra em jogo pelo Inter Miami

O volante Casemiro fez seu segundo jogo pelo Inter Miami, time de Lionel Messi

Redação