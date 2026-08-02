Nathan Fogaça avalia derrota para Palmeiras e projeta jogo de volta: "tentar reverter o placar"

Em entrevista pós-jogo à beira do campo, o atacante Nathan Fogaça comentou sobre a postura do time ao longo do jogo, e comentou sobre o jogo de volta na Arena Pantanal. O Fortaleza precisa reverter um placar de 3 a 0 contra o Palmeiras para continuar na Copa do Brasil.

"Faltou jogar. Ter postura de pressionar, ter a bola, construir as jogadas. Futebol é detalhe. Hoje a equipe do Palmeiras foi muito mais eficiente. Vamos para o próximo jogo e tentar reverter esse placar", afirmou. O centroavante entrou em campo no início do 2° tempo e teve a chance de diiminuir o placar nos acréscimos da partida, mas foi superado pelo goleiro alviverde Carlos Miguel, que defendeu sua finalização.

Recém-chegado ao clube, Fogaça estreou ainda sob o comando de Thiago Carpini, contra o Vila Nova, e participou da vitória contra o Botafogo de Ribeirão Preto na Arena Castelão, mas ainda não marcou gols ou assistências pelo Tricolor.