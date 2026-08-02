Endrick balança a rede na reestreia pelo Real Madrid em amistoso de pré-temporada

O atacante Endrick balançou a rede em seu jogo de reestreia pelo Real Madrid, em amistoso contra a Fiorentina, neste sábado (1), em Klagenfurt, na Áustria, na pré-temporada 2026/27.
Mesmo tendo feito apenas três treinamentos, Endrick foi confirmado como titular pelo técnico José Mourinho, e marcou logo aos 12 minutos. O jogo terminou empatado em 2 a 2.
Empréstimo
Endrick foi emprestado por 6 meses ao Lyon, da França, e agora tenta recuperar espaço no Real Madrid.
Atualmente com 20 anos, o jogador foi o segundo mais jovem da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026.