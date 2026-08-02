Internacional x Corinthians na Copa do Brasil: veja onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida é válida pela Copa do Brasil

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
02 de Agosto de 2026 - 06:30
capa da noticia
Legenda: Corinthians e Inter em duelo pelo Brasileirão 2026
Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Internacional e Corinthians se enfrentam neste domingo (2), às 19h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O confronto marca o primeiro capítulo da disputa por uma vaga nas quartas de final da competição.

As equipes fizeram a decisão da Copa do Brasil em 2009. Na ocasião, o Timão conquistou o título ao vencer o jogo de ida por 2 a 0 e empatar por 2 a 2 no Beira-Rio. Agora, Inter e Corinthians voltam a se encontrar em um mata-mata da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão exclusiva do Prime Video.

Palpites

inter@

Prováveis escalações

Internacional

Matheus Cunha; Bruno Gomes, Mercado e Maripán; Vitinho, Bruno Henrique, Villagra e Matheus Bahia; Bernabei e Carbonero; Alerrandro. Técnico: Paulo Pezzolano.

Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Lingard. Técnico: Fernando Diniz.

Ficha técnica

  • Internacional x Corinthians
  • Competição: Copa do Brasil – oitavas de final (jogo de ida)
  • Data: Domingo, 2 de agosto de 2026
  • Horário: 19h30
  • Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
  • Arbitragem
  • Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
  • Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO)
  • VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

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