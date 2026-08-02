Internacional x Corinthians na Copa do Brasil: veja onde assistir, palpites e prováveis escalações

Internacional e Corinthians se enfrentam neste domingo (2), às 19h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O confronto marca o primeiro capítulo da disputa por uma vaga nas quartas de final da competição.
As equipes fizeram a decisão da Copa do Brasil em 2009. Na ocasião, o Timão conquistou o título ao vencer o jogo de ida por 2 a 0 e empatar por 2 a 2 no Beira-Rio. Agora, Inter e Corinthians voltam a se encontrar em um mata-mata da competição.
Onde assistir
A partida terá transmissão exclusiva do Prime Video.
Palpites
Prováveis escalações
Internacional
Matheus Cunha; Bruno Gomes, Mercado e Maripán; Vitinho, Bruno Henrique, Villagra e Matheus Bahia; Bernabei e Carbonero; Alerrandro. Técnico: Paulo Pezzolano.
Corinthians
Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Lingard. Técnico: Fernando Diniz.
Ficha técnica
- Internacional x Corinthians
- Competição: Copa do Brasil – oitavas de final (jogo de ida)
- Data: Domingo, 2 de agosto de 2026
- Horário: 19h30
- Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
- Arbitragem
- Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
- Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO)
- VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)