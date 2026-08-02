Internacional x Corinthians na Copa do Brasil: veja onde assistir, palpites e prováveis escalações

Internacional e Corinthians se enfrentam neste domingo (2), às 19h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O confronto marca o primeiro capítulo da disputa por uma vaga nas quartas de final da competição.

As equipes fizeram a decisão da Copa do Brasil em 2009. Na ocasião, o Timão conquistou o título ao vencer o jogo de ida por 2 a 0 e empatar por 2 a 2 no Beira-Rio. Agora, Inter e Corinthians voltam a se encontrar em um mata-mata da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão exclusiva do Prime Video.

Palpites

inter@

Prováveis escalações

Internacional

Matheus Cunha; Bruno Gomes, Mercado e Maripán; Vitinho, Bruno Henrique, Villagra e Matheus Bahia; Bernabei e Carbonero; Alerrandro. Técnico: Paulo Pezzolano.

Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Lingard. Técnico: Fernando Diniz.

Ficha técnica