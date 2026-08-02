Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas deste domingo (2)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste domingo, dia 2 de agosto de 2026

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
02 de Agosto de 2026 - 06:00
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Legenda: Chapecoense e Cruzeiro em disputa pelo Brasileirão
Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

A agenda dos jogos de hoje na TV deste domingo (2) reúne partidas da Copa do Brasil, do Campeonato Argentino, da Supercopa da Holanda e amistosos internacionais. O Diário do Nordeste lista os confrontos do dia, onde assistir a cada um deles e os respectivos horários.

Supercopa da Holanda

13h | PSV x AZ | N Sports

Amistosos de Clubes

13h | Sunderland x Wrexham | SportyNet (TV e YouTube)
16h | Liverpool x Leeds United | SportyNet (TV e YouTube)

Copa do Brasil

16h | Palmeiras x Fortaleza | Globo, sportv, Premiere e Prime Video
18h | Mirassol x Grêmio | Prime Video
18h30 | Chapecoense x Cruzeiro | sportv
19h30 | Internacional x Corinthians | Prime Video

Campeonato Argentino

17h | Newell's Old Boys x Boca Juniors | ESPN e Disney+
19h15 | River Plate x Rosario Central | ESPN e Disney+

 
 
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Esportes/futebol internacional Esportes/copa do brasil

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