Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas deste domingo (2)

A agenda dos jogos de hoje na TV deste domingo (2) reúne partidas da Copa do Brasil, do Campeonato Argentino, da Supercopa da Holanda e amistosos internacionais. O Diário do Nordeste lista os confrontos do dia, onde assistir a cada um deles e os respectivos horários.
Supercopa da Holanda
13h | PSV x AZ | N Sports
Amistosos de Clubes
13h | Sunderland x Wrexham | SportyNet (TV e YouTube)
16h | Liverpool x Leeds United | SportyNet (TV e YouTube)
Copa do Brasil
16h | Palmeiras x Fortaleza | Globo, sportv, Premiere e Prime Video
18h | Mirassol x Grêmio | Prime Video
18h30 | Chapecoense x Cruzeiro | sportv
19h30 | Internacional x Corinthians | Prime Video
Campeonato Argentino
17h | Newell's Old Boys x Boca Juniors | ESPN e Disney+
19h15 | River Plate x Rosario Central | ESPN e Disney+