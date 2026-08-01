Fortaleza embarca com Pedro Henrique para jogo contra o Palmeiras

O Fortaleza embarcou na tarde deste sábado (1) para São Paulo, para o jogo deste domingo (2) contra o Palmeiras, pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Ao todo, 27 jogadores foram relacionados.

Dentre eles, o atacante Pedro Henrique, que recebeu quatro jogos de suspensão, em julgamento ocorrido na última quinta-feira (30) no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no Rio de Janeiro.

A comissão técnica tricolor não tem expectativa de retorno sobre o pedido de efeito suspensivo. Segundo apuração do Diário do Nordeste, o foco é manter o jogador em treinamento com o elenco.

Entenda

Pedro Henrique foi condenado a quatro jogos de suspensão, além de multa de R$ 10 mil, por "ofensa à honra" do árbitro. A ironia é que a suspensão se deve a uma infração cometida em jogo contra o Fortaleza, quando Pedro Henrique defendia o Ceará. O jogo foi disputado no dia 8 de abril, pela Copa do Nordeste, e terminou com vitória alvinegra por 2 a 0.

A arbitragem foi de Bruno Pereira Vasconcelos, da Bahia. Ele registrou na súmula da partida que Pedro Henrique, que não foi relacionado para o jogo, tentou agredir os árbitros.

Segundo a súmula do jogo, os árbitros alegaram que o jogador teria dirigido aos profissionais frases como: "Vocês são uns bandidos, ladrões, vieram aqui mal-intencionados".

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: João Ricardo, Vinícius Silvestre e Magrão

Laterais: Gabriel Fuentes, Maurício Mucuri, Mailton e Paulinho

Zagueiros: Kauã Rocha, Luan Freitas, Lucas Gazal, Tomás Cardona e Neris

Meio-campistas: Lucas Sasha, Lucas Crispim, Ronald, Rodrigo, Rodriguinho, Pierre e Ryan

Atacantes: Luiz Fernando, Juan Miritello, Paulo Baya, Pedro Henrique, Vitinho, Welliton, Lucas Emanoel e Nathan Fogaça