Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas deste sábado (1º)

A agenda dos jogos de hoje na TV deste sábado (1º) reúne partidas da Copa do Brasil, do Campeonato Argentino, do Campeonato Uruguaio, do Campeonato Peruano, da MLS, da MLS Next Pro, da Copa Paulista, do Paulista Sub-20 e amistosos internacionais. O Diário do Nordeste lista os confrontos do dia, onde assistir a cada um deles e os respectivos horários.
Campeonato Uruguaio
12h | Albion FC x Danubio | Disney+
15h | Deportivo Maldonado x Juventud | Disney+
18h30 | Peñarol x Cerro Largo | Disney+
Amistosos de Clubes
13h | Real Madrid x Fiorentina | SportyNet
15h | Girona x Arsenal | SportyNet
Campeonato Peruano
15h | FC Cajamarca x Sport Huancayo | Fanatiz
17h30 | Atlético Grau x Sport Boys | Fanatiz
22h30 | Alianza Lima x Alianza Atlético | Fanatiz
Paulista Sub-20
15h | União Suzano x Corinthians | Xsports e YouTube (Paulistão)
Copa Paulista
15h | São Caetano x EC São Bernardo | YouTube (Paulistão)
18h | XV de Piracicaba x Noroeste | YouTube (Ulisses)
Copa do Brasil
17h30 | Vasco x Fluminense | Globo, sportv, Premiere e ge tv
19h30 | Atlético-MG x Juventude | Prime Video
21h | Santos x Remo | sportv e Premiere
Campeonato Argentino
18h | Estudiantes x Defensa y Justicia | ESPN 3
20h30 | Racing Club x Tigre | ESPN
MLS Next Pro
20h | Connecticut FC x Orlando City II | OneFootball
21h | Huntsville City x Crown Legacy | OneFootball
23h | Tacoma Defiance x Whitecaps II | OneFootball
MLS
20h30 | Montreal Impact x New England | Apple TV
20h30 | DC United x Nashville SC | Apple TV
20h30 | Whitecaps x Los Angeles FC | Apple TV
20h30 | FC Cincinnati x San Jose Earthquakes | Apple TV
20h30 | New York Red Bulls x Orlando City SC | Apple TV
20h30 | Philadelphia Union x Atlanta United | Apple TV
20h30 | Inter Miami x Columbus Crew | Apple TV
21h30 | Chicago Fire x Charlotte | Apple TV
21h30 | Minnesota United x San Diego | Apple TV
21h30 | Sporting Kansas City x Houston Dynamo | Apple TV
21h30 | St. Louis City x Real Salt Lake | Apple TV
22h30 | Colorado Rapids x Austin | Apple TV
23h30 | Los Angeles Galaxy x FC Dallas | Apple TV
23h45 | Portland Timbers x Seattle Sounders | Apple TV