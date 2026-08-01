Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas deste sábado (1º)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 1º de agosto de 2026

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
01 de Agosto de 2026 - 06:00
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Legenda: Vasco e Fluminense jogam pela partida de ida da Copa do Brasil
Foto: Lucas Merçon / Fluminense

A agenda dos jogos de hoje na TV deste sábado (1º) reúne partidas da Copa do Brasil, do Campeonato Argentino, do Campeonato Uruguaio, do Campeonato Peruano, da MLS, da MLS Next Pro, da Copa Paulista, do Paulista Sub-20 e amistosos internacionais. O Diário do Nordeste lista os confrontos do dia, onde assistir a cada um deles e os respectivos horários.

Campeonato Uruguaio

12h | Albion FC x Danubio | Disney+
15h | Deportivo Maldonado x Juventud | Disney+
18h30 | Peñarol x Cerro Largo | Disney+

Amistosos de Clubes

13h | Real Madrid x Fiorentina | SportyNet
15h | Girona x Arsenal | SportyNet

Campeonato Peruano

15h | FC Cajamarca x Sport Huancayo | Fanatiz
17h30 | Atlético Grau x Sport Boys | Fanatiz
22h30 | Alianza Lima x Alianza Atlético | Fanatiz

Paulista Sub-20

15h | União Suzano x Corinthians | Xsports e YouTube (Paulistão)

Copa Paulista

15h | São Caetano x EC São Bernardo | YouTube (Paulistão)
18h | XV de Piracicaba x Noroeste | YouTube (Ulisses)

Copa do Brasil

17h30 | Vasco x Fluminense | Globo, sportv, Premiere e ge tv
19h30 | Atlético-MG x Juventude | Prime Video
21h | Santos x Remo | sportv e Premiere

Campeonato Argentino

18h | Estudiantes x Defensa y Justicia | ESPN 3
20h30 | Racing Club x Tigre | ESPN

MLS Next Pro

20h | Connecticut FC x Orlando City II | OneFootball
21h | Huntsville City x Crown Legacy | OneFootball
23h | Tacoma Defiance x Whitecaps II | OneFootball

MLS

20h30 | Montreal Impact x New England | Apple TV
20h30 | DC United x Nashville SC | Apple TV
20h30 | Whitecaps x Los Angeles FC | Apple TV
20h30 | FC Cincinnati x San Jose Earthquakes | Apple TV
20h30 | New York Red Bulls x Orlando City SC | Apple TV
20h30 | Philadelphia Union x Atlanta United | Apple TV
20h30 | Inter Miami x Columbus Crew | Apple TV
21h30 | Chicago Fire x Charlotte | Apple TV
21h30 | Minnesota United x San Diego | Apple TV
21h30 | Sporting Kansas City x Houston Dynamo | Apple TV
21h30 | St. Louis City x Real Salt Lake | Apple TV
22h30 | Colorado Rapids x Austin | Apple TV
23h30 | Los Angeles Galaxy x FC Dallas | Apple TV
23h45 | Portland Timbers x Seattle Sounders | Apple TV

 
 
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