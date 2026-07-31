Fifa e MPCE alinham ações de segurança para a Copa do Mundo Feminina 2027 em Fortaleza

Fifa e Ministério Público do Ceará (MPCE) se reuniram com foco em ações para a Copa do Mundo Feminina. Fortaleza será uma das oito cidades-sede da competição, que terá início no mês de junho de 2027. O objetivo era alinhar compromisso com foco na prevenção e no combate à violência no esporte. Além disso, o órgão cearense também vai atuar no apoio ao treinamento de equipes de segurança e outros profissionais envolvidos.

Samantha Machado, representante da Fifa, afirmou que a entidade recomenda medidas de planejamento e prevenção em setores estratégicos das cidades que vão receber os jogos, como segurança e a parte de emergências médicas. Ela destacou a “importância da integração entre instituições locais, como o Ministério Público, e internacionais para o sucesso da competição”.

A Procuradoria Geral de Justiça conduziu o encontro que ocorreu na quarta-feira (29). Representantes do Nudetor, Gaesp e assessoria de políticas institucionais do MP também participaram do encontro. O procurador Herbet Santos, também presidente o Grupo Nacional de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios (GNCOVE), destacou o papel dessa ação.

“Hoje, o MPCE coordena o GNCOVE e representa os 27 MPs do país. Quando o assunto é o combate à violência no futebol, estamos na linha de frente. Nossa atuação não se limita à Copa do Mundo, temos visitado diversas arenas, promovendo a troca de experiências e adquirindo novos aprendizados”.

O MPCE também vai apoiar o treinamento de equipes de segurança e outros profissionais, com base nas experiências observadas pelo PGJ, pelo Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudetor) e pelo Grupo de Atuação Especial em Segurança Pública (Gaesp) em grandes eventos esportivos anteriores.

Os jogos da Copa do Mundo na Arena Castelão também terão o protocolo “Não é não”, do Núcleo Estadual de Gênero Pró-Mulher (Nuprom). A iniciativa é voltada à prevenção de constrangimentos e violência contra a mulher. Profissionais que vão trabalhar no evento vão receber capacitação sobre o tema.

A Copa do Mundo de 2026 será realizada nos meses de junho e julho de 2027. A competição será realizada pela primeira vez na América do Sul e terá a participação de 32 países. Além da capital cearense, outras sete cidades vão receber partidas da competição.