Copa do Mundo Feminina 2027: lei garante meia-entrada para estudantes, idosos e outros públicos

Evento será realizado pela primeira vez na América do Sul

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
29 de Julho de 2026 - 17:55 (Atualizado às 18:03)
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Legenda: Público da Arena Castelão durante amistoso do Brasil contra o Estados Unidos.
Foto: Lívia Villas Boas/Staff Images

Se você tem interesse em ver os jogos da Copa do Mundo feminina de 2027, fica ligado! Foi aprovada, no Congresso Nacional, a Lei 15.421/2026. Ela assegura a meia-entrada para estudantes, idosos, pessoas com deficiência e jovens de baixa renda, cadastrados no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais), nos jogos da competição. A disputa vai ocorrer entre os dias 24 de junho e 25 de julho, no Brasil. 

No parágrafo primeiro do Artigo 6º, o texto traz o seguinte ponto: "Não haverá obrigatoriedade de concessão de desconto para a compra de ingressos ou de oferecimento de gratuidade".

No entanto, o parágrafo seguinte destaca: 

2º O disposto no § 1º deste artigo não se aplica:

I - ao art. 23 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003; 

II - ao art. 23 da Lei nº 12.852, de 5 de agosto de 2013; e

III - à Lei nº 12.933, de 26 de dezembro de 2013. 

As leis citadas se referem ao Estatuto do Idoso, ao Estatuto da Juventude e a Lei da Meia-Entrada (Lei 12.933/2013). A Fifa não é obrigada a conceder descontos e/ou gratuidades para os jogos. No entanto, a exceção inclui esses grupos em lei aprovada no último dia 20 de julho. Assim, os benefícios continuam assegurados para esses públicos. Porém, isso não se aplica aos ingressos vendidos fora do Brasil, em moeda estrangeira. 

O ponto na lei foi incluído para ressaltar que, mesmo com a realização da Copa no Brasil, não será suspenso o direito à meia-entrada já previsto na legislação brasileira. Algo diferente do que ocorreu em outros eventos esportivos internacionais realizados sob regras específicas no passado.

Ingressos

A Fifa iniciou o cadastro para quem estiver interessado nos ingressos da Copa do Mundo Feminina de 2027. Registrar o interesse é uma das etapas do processo mas não garante a compra dos bilhetes, de acordo com a entidade.

A competição terá pela primeira vez a participação de 32 seleções. Também é a primeira vez que a América do Sul recebe a competição. Oito cidades-sede vão receber as partidas: Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Fortaleza. 

A capital cearense receberá seis partidas do Mundial de 2027 e pleiteia o jogo de abertura. Em junho deste ano, a Seleção Brasileira realizou um dos jogos na Data Fifa contra os Estados Unidos na Arena Castelão. Mais de 55 mil pessoas lotaram o estádio, maior público em amistosos da Seleção no país.

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