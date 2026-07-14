Fortaleza pode ter pelo menos 9 feriados em 2027 na Copa do Mundo Feminina; entenda

A cidade de Fortaleza pode ter pelo menos nove feriados em 2027 por conta da Copa do Mundo Feminina. Uma nova legislação aprovada pelo Congresso Nacional, e sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em junho passado, determinou que as datas com jogos do Brasil no torneio podem ganhar feriado em todo o país. Além disso, as cidades também podem decretar feriado ou ponto facultativo nos dias de partidas em seu território.

Dessa forma, Fortaleza teria seis feriados ou ponto facultativo por conta de eventos na Arena Castelão, um dos palcos escolhidos para os jogos, e pelo menos mais três feriados, relativos aos jogos do Brasil na 1ª fase. Se a seleção chegar até a final, o país poderia receber até mais quatro feriados, dependendo do dia da semana em que os jogos forem realizados.

A agenda oficial da competição ainda não foi divulgada pela Fifa, mas o Diário do Nordeste teve acesso à proposta da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) à entidade. O documento indica as sedes dos duelos, os locais de treinamentos das seleções e ainda as projeções das datas. No relatório, todos os seis jogos previstos para Fortaleza seriam em dias úteis.

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Com 32 seleções participando, o Mundial ocorre pela primeira vez na América do Sul, com sede no Brasil. O torneio internacional está marcado entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027, com confrontos marcados para oito cidades, entre oito estádios, o que engloba o município de Fortaleza.

Vale ressaltar que todas as datas listadas são apenas projeções. A expectativa do Governo do Ceará é de que a Fifa divulgue todo o detalhamento dos jogos em uma cerimônia em dezembro de 2026, quando também será realizado o sorteio da fase de grupos. Nos bastidores, o Estado também trabalha internamente para fazer a abertura da Copa, com a Seleção Brasileira, na Arena Castelão.

Possíveis datas de eventos da Copa do Mundo Feminina em Fortaleza

24 de junho de 2027 (quinta-feira) - Jogo do Brasil | Feriado

25 de junho de 2027 (sexta-feira) - Jogo em Fortaleza do Grupo A | Feriado ou Ponto facultativo

29 de junho de 2027 (terça-feira) - Jogo do Brasil | Feriado

29 de junho de 2027 (terça-feira) - Jogo em Fortaleza do Grupo H | Feriado ou Ponto facultativo

2 de julho de 2027(sexta-feira) - Jogo em Fortaleza do Grupo D | Feriado ou Ponto facultativo

5 de julho de 2027 (segunda-feira) - Jogo do Brasil | Feriado

6 de julho de 2027(terça-feira) - Jogo em Fortaleza do Grupo C | Feriado ou Ponto facultativo

8 de julho de 2027(quinta-feira) - Jogo em Fortaleza do Grupo G | Feriado ou Ponto facultativo

13 de julho de 2027 (terça-feira) - Jogo em Fortaleza das oitavas de final | Feriado ou Ponto facultativo

Lei para a Copa do Mundo Feminina

A lei de nº 15.421, decretada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Lula, indica a instauração de feriados nacionais nas partidas da Seleção Brasileira.

Além disso, as unidades federativas e as cidades que sediarão os jogos também “poderão declarar feriado ou ponto facultativo nos dias em que ocorrerem em seu território”, conforme aponta a lei.

Por fim, a lei também indica a aplicação das férias escolares para o mesmo intervalo de tempo da Copa do Mundo Feminina. A medida vale para instituições públicas e privadas.