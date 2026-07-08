Castelão vai receber quantos jogos da Copa do Mundo Feminina? Veja detalhes

O estádio em Fortaleza é um dos locais escolhidos para o Mundial de 2027

Escrito por Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
08 de Julho de 2026 - 15:50 (Atualizado às 16:04)
capa da noticia
Legenda: A Arena Castelão recebeu um amistoso entre Brasil x EUA em junho de 2026
Foto: Fernanda Alves / SVM
Um oferecimento de:
Logo do Patrocinador

A Arena Castelão será um dos palcos da Copa do Mundo Feminina de 2027. Maior praça esportiva do Estado do Ceará, o estádio localizado em Fortaleza é cotado nos bastidores para receber a abertura do Mundial, com a Seleção Brasileira, e já projeta o total de partidas em que será utilizado.

O Diário do Nordeste apurou que são estimados seis jogos do torneio em solo cearense. O Gigante da Boa Vista é um dos oito locais escolhidos pela Fifa, assim como: Maracanã (RJ), Mané Garrincha (DF), Mineirão (MG), Beira-Rio (RS), Fonte Nova (BA), Itaquera (SP) e Arena de Pernambuco (PE).

A expectativa é que sejam cinco na fase de grupos e um no mata-mata. Ao todo, o Mundial terá 32 participantes, ou seja, é possível até 12 seleções diferentes.

No dia 10 de junho, a Arena Castelão entrou para a história com o maior público já registrado em um jogo de futebol feminino no Nordeste. No amistoso entre Brasil x EUA, como preparação para a Copa do Mundo, 55.744 torcedores marcaram presença, sendo também o maior índice em uma partida na temporada de 2026.

Quais serão os jogos?

De acordo com a Secretária de Esporte do Ceará (Sesporte), os países que ficaram sediados em Fortaleza ainda não foram definidos pela Fifa. A expectativa era de que o anúncio ocorresse no dia 24 de junho, quando marcou um ano para o começo da Copa do Mundo, mas o evento foi adiado.

A tendência é que o Mundial se torne o foco da entidade depois da competição masculina, que tem final programada nos EUA para o dia 19 de julho. Em dezembro, o órgão tem programado a realização do sorteio oficial dos grupos da competição, com a definição dos demais classificados.

A Copa do Mundo feminina ocorre entre os dias 24 de junho a 25 de julho de 2027. O torneio no Brasil é histórico porque representa a primeira vez da América do Sul recebendo essa competição.

Seleções confirmadas na Copa do Mundo feminina

  • Anfitrião: Brasil.
  • AFC: Austrália, Filipinas, Japão, RPD da Coreia, RP da China e República da Coreia.
  • CAF: Nenhum até o momento.
  • Concacaf: Nenhum até o momento.
  • CONMEBOL: Argentina e Colômbia.
  • OFC: Nova Zelândia.
  • UEFA: Alemanha.
  • Repescagem internacional: Papua-Nova Guiné, Taipé Chinês e Uzbequistão.
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Esportes Esportes/copa do mundo de futebol Esportes/futebol feminino Esportes/seleção brasileira Esportes/arena castelão

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Imagem da notícia Castelão vai receber quantos jogos da Copa do Mundo Feminina? Veja detalhes
Jogada

Castelão vai receber quantos jogos da Copa do Mundo Feminina? Veja detalhes

O estádio em Fortaleza é um dos locais escolhidos para o Mundial de 2027

Alexandre Mota

Há 28 minutos

Imagem da notícia Artilharia da Copa do Mundo: veja ranking dos principais goleadores do Mundial de 2026
Jogada

Artilharia da Copa do Mundo: veja ranking dos principais goleadores do Mundial de 2026

A disputa se acirrou com o encerramento das oitavas de final

Redação

Há 1 hora

Imagem da notícia Fortaleza anuncia empréstimo de Pochettino ao Vitória-BA
Jogada

Fortaleza anuncia empréstimo de Pochettino ao Vitória-BA

O meia tem vínculo com o clube cearense até 2027

Redação

Há 1 hora

Imagem da notícia Ceará rescinde com dois jogadores e chega a sete saídas; veja lista
Jogada

Ceará rescinde com dois jogadores e chega a sete saídas; veja lista

O lateral-direito Alex Silva e o volante Lucas Lima deixaram o Vovô

Daniel Farias

Imagem da notícia Fortaleza lidera ranking de times com mais partidas sem sofrer gols em 2026; veja lista completa
Jogada

Fortaleza lidera ranking de times com mais partidas sem sofrer gols em 2026; veja lista completa

O Tricolor vem em boa fase defensiva e tem 22 partidas sem levar gols no ano

Rodrigo Erick

Imagem da notícia Presidente da Fifa torce para a Argentina? Veja reações de Infantino
Jogada

Presidente da Fifa torce para a Argentina? Veja reações de Infantino

Presidente da Fifa já declarou admiração por Messi e voltou a viralizar nas redes após reações durante a campanha argentina na Copa do Mundo

Liuê Góis