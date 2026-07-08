Castelão vai receber quantos jogos da Copa do Mundo Feminina? Veja detalhes

A Arena Castelão será um dos palcos da Copa do Mundo Feminina de 2027. Maior praça esportiva do Estado do Ceará, o estádio localizado em Fortaleza é cotado nos bastidores para receber a abertura do Mundial, com a Seleção Brasileira, e já projeta o total de partidas em que será utilizado.

O Diário do Nordeste apurou que são estimados seis jogos do torneio em solo cearense. O Gigante da Boa Vista é um dos oito locais escolhidos pela Fifa, assim como: Maracanã (RJ), Mané Garrincha (DF), Mineirão (MG), Beira-Rio (RS), Fonte Nova (BA), Itaquera (SP) e Arena de Pernambuco (PE).

A expectativa é que sejam cinco na fase de grupos e um no mata-mata. Ao todo, o Mundial terá 32 participantes, ou seja, é possível até 12 seleções diferentes.

No dia 10 de junho, a Arena Castelão entrou para a história com o maior público já registrado em um jogo de futebol feminino no Nordeste. No amistoso entre Brasil x EUA, como preparação para a Copa do Mundo, 55.744 torcedores marcaram presença, sendo também o maior índice em uma partida na temporada de 2026.

Quais serão os jogos?

De acordo com a Secretária de Esporte do Ceará (Sesporte), os países que ficaram sediados em Fortaleza ainda não foram definidos pela Fifa. A expectativa era de que o anúncio ocorresse no dia 24 de junho, quando marcou um ano para o começo da Copa do Mundo, mas o evento foi adiado.

A tendência é que o Mundial se torne o foco da entidade depois da competição masculina, que tem final programada nos EUA para o dia 19 de julho. Em dezembro, o órgão tem programado a realização do sorteio oficial dos grupos da competição, com a definição dos demais classificados.

A Copa do Mundo feminina ocorre entre os dias 24 de junho a 25 de julho de 2027. O torneio no Brasil é histórico porque representa a primeira vez da América do Sul recebendo essa competição.

Seleções confirmadas na Copa do Mundo feminina