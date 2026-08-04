Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas desta terça-feira (4)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (4) reúne partidas da Copa do Brasil, da Leagues Cup e da Copa Centro-Americana da Concacaf. O Diário do Nordeste lista os confrontos do dia, onde assistir a cada um deles e os respectivos horários.
Copa do Brasil
19h30 | Juventude x Atlético-MG | Prime Video
21h30 | Remo x Santos | Sportv e Premiere FC
Leagues Cup
20h45 | Columbus Crew x Atlas | Apple TV
20h45 | FC Cincinnati x Pachuca | Apple TV
21h | Charlotte x Pumas | Apple TV
21h30 | Minnesota United x FC Juárez | Apple TV
23h | Tigres UANL x Real Salt Lake | Apple TV
23h30 | Whitecaps x Atlante FC | Apple TV
Copa Centro-Americana da Concacaf
21h | Plaza Amador x Firpo | Disney+
23h | Antigua GFC x Real Estelí | Disney+
23h | Diriangén x LD Alajuelense | Disney+