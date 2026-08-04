Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas desta terça-feira (4)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 4 de agosto de 2026

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
04 de Agosto de 2026 - 09:51 (Atualizado às 10:05)
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Legenda: Neymar pode iniciar a partida no banco
Foto: Neymar em lance de Santos x Remo pela Copa do Brasil — Foto: Raul Baretta / Santos FC

A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (4) reúne partidas da Copa do Brasil, da Leagues Cup e da Copa Centro-Americana da Concacaf. O Diário do Nordeste lista os confrontos do dia, onde assistir a cada um deles e os respectivos horários.

Copa do Brasil

19h30 | Juventude x Atlético-MG | Prime Video
21h30 | Remo x Santos | Sportv e Premiere FC

Leagues Cup

20h45 | Columbus Crew x Atlas | Apple TV
20h45 | FC Cincinnati x Pachuca | Apple TV
21h | Charlotte x Pumas | Apple TV
21h30 | Minnesota United x FC Juárez | Apple TV
23h | Tigres UANL x Real Salt Lake | Apple TV
23h30 | Whitecaps x Atlante FC | Apple TV

Copa Centro-Americana da Concacaf

21h | Plaza Amador x Firpo | Disney+
23h | Antigua GFC x Real Estelí | Disney+
23h | Diriangén x LD Alajuelense | Disney+

 

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Imagem da notícia Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas desta terça-feira (4)
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Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas desta terça-feira (4)

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