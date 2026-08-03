MP confirma recebimento de inquérito que indiciou chefe de arbitragem e analisa o caso

Uma semana após a Polícia Civil indiciar o presidente licenciado da Comissão de Arbitragem da Federação Cearense de Futebol (FCF), Paulo Silvio dos Santos, por importunação sexual e assédio sexual, o Ministério Público do Estado do Ceará confirmou o recebimento do inquérito policial e, agora, analisa o processo para tomar as providências cabíveis.

A Promotoria avalia se vai arquivar o caso por falta de informações, se pedirá novas diligências à Polícia Civil ou se irá elaborar denúncia contra Paulo Silvio. A defesa do suspeito só deve se manifestar após oferecimento de denúncia, se houver, para saber como o processo deve tramitar. O Diário do Nordeste questionou ao MPCE sobre um prazo para decisão da Promotoria, mas ainda não obteve retorno.

OUTRO LADO

Em contato com os advogados de Paulo Silvio, o Diário do Nordeste ouviu que a defesa se manifestará em momento oportuno, pois aguarda o oferecimento da denúncia.

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ENTENDA O CASO

Quatro árbitras de futebol acusaram Paulo Silvio de assédio sexual e estupro. As queixas foram registradas no dia 14 de julho, na 1ª Delegacia de Polícia Civil da Defesa da Mulher, que deu abertura à investigação criminal. Menos de duas semanas depois, a Polícia Civil indiciou o dirigente por importunação sexual e assédio sexual, mas não incluiu crime de estupro no indiciamento.

Em nota, a Polícia Civil informou que "concluiu o inquérito policial instaurado para apurar denúncias de importunação sexual e assédio sexual supostamente praticados contra árbitras de futebol no Estado do Ceará. Após a realização das diligências investigativas e a análise dos elementos colhidos ao longo da apuração, o investigado, de 55 anos, foi indiciado pelos crimes de importunação sexual e assédio sexual. O procedimento foi encaminhado ao Poder Judiciário para as providências cabíveis."

Legenda: Paulo Silvio dos Santos pediu licença do cargo de chefe de arbitragem na última terça-feira (14) Foto: Reprodução

AFASTAMENTO DO CARGO

Paulo Silvio solicitou afastamento temporário do cargo de presidente da Comissão de Arbitragem da FCF por 30 dias, no dia 14 de julho. Após o período da licença, no entanto, o dirigente já informou que não retornará ao cargo que exerceu durante nove anos na entidade, entre 2017 e 2026.

Na ocasião do registro dos primeiros BOs, o presidente licenciado da Comissão de Arbitragem negou as acusações. "O Sr. Paulo Silvio nega, de forma veemente, as alegações que lhe são atribuídas e afirma que jamais praticou qualquer conduta de assédio sexual, importunação sexual, violência sexual ou qualquer outro ato ilícito".

INVESTIGAÇÕES

No dia 15 de julho, a FCF instaurou um procedimento interno de apuração. Um canal de comunicação foi criado para que possíveis novas denúncias possam ser registradas. O e-mail sindicancia@futebolcearense.com.br é o endereço eletrônico para receber mais relatos.

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